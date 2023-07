Harga Realme 11 Pro Series 5G, Smartphone dengan Desain Premium Milan Luxury dan Kamera 200MP

TRIBUNNEWS.COM - Realme resmi merilis smartphone flagship terbarunya, yakni realme 11 Pro Series 5G di Senayan Park, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dikutip dari kanal YouTube realme Indonesia, smartphone ini dilengkapi desain premium Milan Luxury Design serta inovasi kamera superior 200MP, 4x SuperZoom, dan SuperOIS, yang akan mendefinisikan standar smartphone premium di kelas menengah.

"Melalui realme 11 Pro Series 5G, kami melanjutkan prinsip baru dalam strategi produk realme yang mendefinisikan ulang smartphone dengan menghadirkan lebih banyak fitur unggulan dan spesifikasi kelas atas untuk semua orang."

"Serta meningkatkan pengalaman mereka saat menggunakan smartphone kelas menengah untuk memberikan pengalaman smartphone unggulan," ujar Marketing Director realme Indonesia, Michonne Wang, dalam peluncuran realme 11 Pro Series 5G.

Mengusung tema "Zoom to the Next Level", smartphone terbaru dari realme ini mendefinisikan standar baru dengan kamera yang beresolusi hingga 200 MP.

Smartphone terbaru ini merupakan bukti lanjutan dari komitmen realme yang mengusung strategi "No Leap, No Launch" dengan menggabungkan dua lompatan, Leap-forward Technology dan Leap-forward Design.

Kali ini, realme 11 Pro Series 5G membawa lompatan besar untuk Number Series, khususnya Leap-forward Camera yang mampu memberikan hasil jepretan sangat jernih dan detail dengan berbagai opsi fitur fotografi terbaik dikelasnya.

Untuk harganya, smartphone realme 11 Pro 5G ini dibanderol Rp 6.899.000 dengan memori 12GB+512GB pada periode Flash Sale.

Sedangkan realme 11 Pro 5G dengan memori 8GB+256GB, dijual Rp 5.499.000 pada periode Flash Sale.

Dilansir GSMArena, inilah spesifikasi lengkap Realme 11 Pro 5G:

- Ukuran : 161,7 x 73,9 x 8,2 mm atau 8,8 mm

- Berat : 183 g atau 189 g

- Bahan : Bagian depan kaca, bagian belakang kulit atau plastik, bingkai plastic

- SIM : Nano-SIM, siaga ganda