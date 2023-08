Platform Medsos X Batasi Akses Situs Pesaing, Termasuk Instagram dan Facebook

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Media sosial Twitter yang kini telah rebranding nama menjadi X menerapkan throttling atau penundaan akses ke situs-situs tertentu yang terindikasi sebagai situs yang tak disukai Elon Musk.

Hal tersebut terungkap setelah beberapa situs termasuk Instagram, Blue Sky, serta platform jejaring sosial lain mengeluhkan adanya delay atau jeda saat mengakses akun mereka di platform X.

Keluhan serupa juga turut dilontarkan situs berita Washington Post, The New York Times, Reuters.

“Ketika pengguna mengklik tautan menuju situs-situs web ini di X, terjadi penundaan selama lima detik dalam memuat halaman web. Penundaan ini telah diperhatikan oleh pengguna di forum Hacker News,” ujar laporan The Washington Post.

Elon Musk hingga kini masih enggan memberikan komentar terkait insiden delay yang menimpa beberapa situs pesaingnya, namun menurut laporan seorang pengguna Hacker News perlambatan akses itu sengaja dilakukan Elon Musk.

Mengingat selama beberapa pekan terakhir, sejumlah media dan situs pesaing kerap melontarkan kritik pedas kepada Elon Musk pasca dirinya mengakuisis Twitter seharga 43 miliar dolar AS pada 14 April 2022.

Komentar negatif ini dilontarkan bukan tanpa sebab, banyak pihak menilai Elon Musk kerap merilis kebijakan yang mengundang kontroversi, salah satunya dengan memberlakukan aturan pembatasan tweet yang di baca pengguna Twitter.

Dengan diberlakukannya pembatasan tersebut, akun yang belum terverifikasi hanya dapat melihat 600 kicauan per hari. Sementara untuk akun baru yang belum terverifikasi diberikan kebebasan untuk melihat 300 cuitan per hari dan akun terverifikasi memiliki akses membaca maksimal 6.000 cuitan per hari.

Elon Musk juga resmi melakukan rebranding logo pada sosial media Twitter, dari awalnya bergambar burung biru ikonik kini berubah menjadi simbol “X”.

Meski Elon Musk menilai kebijakan barunya dapat mengundang daya tarik investor, namun sayangnya kebijakan tersebut telah memicu kontroversi hingga kritikan keras dari publik. Alhasil banyak pengguna Twitter yang memutuskan untuk keluar dari platform Twitter seperti NPR News