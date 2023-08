Twitter menjadi X: Makna di balik huruf 'X' yang memikat dunia selama ratusan tahun 

Berawal dari bangsa Fenisia hingga menjadi nama baru Twitter, “X” adalah salah satu huruf alfabet yang paling kuat dan memikat.

Di antara huruf-huruf alfabet, ada satu huruf yang begitu memikat. Dari total 308.000 entri dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, hanya ada 366 kata yang dimulai dengan huruf “x”, dan sangat sedikit yang benar-benar digunakan sebagai kosakata sehari-hari oleh banyak orang.

Namun terlepas dari karakter itu, atau justru karena itulah, x menjadi alfabet paling kuat dan memikat yang ada.

X-Files, faktor X, X-Men, Generasi X, sinar X, X-rated, planet X, dan lain-lain.

Huruf ini dianut dalam budaya populer merepresentasikan sesuatu yang tidak diketahui, futuristik, atau provokatif.

Bentuknya dapat diartikan sebagai banyak hal, mulai dari ungkapan cinta (seperti melambangkan ciuman yang digunakan untuk mengakhiri pesan teks), hingga kealfaan, larangan, bahkan kematian, seperti pada gambar tengkorak dengan tulang bersilang X.

Ini sangat mengesankan untuk sebuah huruf yang menurut Dr Samuel Johnson dalam Kamus Bahasa Inggris tahun 1755 sebagai “sebuah huruf yang meskipun ditemukan dalam kata-kata Saxon, tidak memulai kata apapun dalam bahasa Inggris”.

"X memiliki banyak cap dalam alfabet," kata Johanna Drucker, Profesor Studi Bibliografi di University of California Los Angeles (UCLA) sekaligus penulis Inventing The Alphabet: The Origins of Letters from Antiquity to the Present.

"Kalau dipikir-pikir, berapa banyak huruf tunggal yang pernah digunakan sebagai sebuah merek? Tidak banyak."

Belakangan ini, huruf x kembali menuai perhatian, setelah Elon Musk mengumumkan untuk mengganti nama Twitter, perusahaan media sosial yang dia beli pada Oktober 2022 seharga US$44 miliar atau Rp683 triliun.

Twitter tidak lagi menggunakan logo burung birunya, yang kemudian digantikan oleh huruf X berwarna hitam.

Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Musk untuk menjadikan media sosial ini sebagai “wadah yang dapat menyalurkan… segalanya.”

Musk mengatakan dia memilih x karena huruf ini “mewujudkan ketidaksempurnaan di dalam diri kita semua yang membuat kita menjadi unik”.