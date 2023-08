Rayakan Ultah ke-5 Lewat Poco Carnival, Poco Tebar Aneka Promo Diskon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poco merayakan ulang tahun (ultah) atau hari jadi ke-5- dengan menebar berbagai promo diskon.

Lewat gelaran “Poco Carnival", seri smartphone sub-brand dari Xiaomi itu mengumumkan promo perayaan khusus yang akan digelar mulai dari 23-31 Agustus 2023.

Adapun produk-produk yang mendapatkan penawaran khusus, antara lain POCO X5 Pro 5G varian 6GB RAM + 128GB ROM dari harga Rp3.999.000 menjadi Rp3.799.000, serta varian 8GB RAM + 256GB ROM dari harga Rp4.499.000 menjadi Rp4.299.000.

Kemudian Poco X5 5G varian 6GB RAM + 128GB ROM dari harga Rp3.499.000 menjadi Rp3.099.000 serta varian 8GB RAM + 256GB ROM dari harga Rp3.999.000 menjadi Rp3.599.000.

Lalu Poco M5 varian 4GB RAM + 64GB ROM dari harga Rp2.199.000,- menjadi Rp1.599.000,-, serta varian 4GB RAM + 128GB ROM dari harga Rp2.399.000,- menjadi Rp1.799.000,-.

Untuk varian Poco C40 ditawarkan dengan dua promo POCO Carnival.

Khusus pada 23-25 Agustus, Poco C40 akan mendapat Extreme Time Sales Promo Poco C40 varian 3GB RAM + 32GB ROM menjadi Rp999.000 dari harga Rp1.599.000.

Di hari lainnya pada 26-31 Agustus, Poco C40 juga memiliki promo ekstrem untuk varian 3GB RAM + 32GB ROM dari Rp1.599.000 menjadi Rp1.099.000 dan varian 4GB RAM + 64GB ROM dari harga Rp1.799.000 menjadi Rp1.199.000 hanya di Lazada.

Poco Carnival digelar sejak 10 Agustus hingga 23 Agustus 2023.

Dalam kegiatan ini Poco menghadirkan berbagai kolaborasi dengan para pegiat subculture, mulai dari skena fashion/apparel, gaming, hingga otomotif.

Adapun puncak Poco Carnival diadakan di Bangkok, Thailand, lewat kegiatan Carnival Summit Offline 2023.

Lewat kegiatan itu, Poco mengundang berbagai pihak, mulai dari para petinggi Poco hingga para pejabat e-commerce dan mobile gaming seperti Shopee, Lazada, serta Tiktok dan PUBG.

Beberapa tokoh yang diundang di antaranya Chunyan See (Country Sales Manager Thailand MediaTek), Tony Yuan (Senior Vice President at Lazada), John Zhang (SEA Regional Head), (Liang Shuang (Head of Shopee Regional Electronic Cluster), hingga Anne Wang (Marketing Head at POCO Global).

“Momen ini sangat spesial bagi Poco karena ini acara yang pertama kali diselenggarakan,” kata General Manager of Southeast Asia at Xiaomi International Quanxin Wang di Bangkok, Thailand, Senin (23/8/2023).