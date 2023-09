Infinix Luncurkan Zero 30 5G Secara Global di Italia

Infinix meluncurkan zero series terbarunya di Venesia, Italia, Jumat (1/9/2023). Infinix meluncurkan Zero 30 5G secara global.

TRIBUNNEWS.COM, VENESIA - Infinix meluncurkan zero series terbarunya di Venesia, Italia, Jumat (1/9/2023). Infinix meluncurkan Zero 30 5G secara global.

Infinix Zero 30 5G dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat konten di mana pun mereka berada.

Ponsel ini cocok bagi mereka yang suka melakukan aktivitas vlogging.

Hal itu dibuktikan dengan Zero 30 5G dibekali oleh kamera depan dengan sensor 50 MP yang didukug optical image stabilization (OIS) sebagai penstabil gambar berbasis hardware.

Kamera tersebut disebut mampu merekam video 4K pada 60 frame per detik (4K 60FPS).

Zero 30 5G akan mengemas RAM sebesar 12 GB, dengan tambahan RAM 9 GB yang mencapai total 21 GB.

Namun bukan hanya RAM saja yang berlimpah, ponsel ini akan dilengkapi dengan penyimpanan sebesar 256GB, untuk memungkinkan penyimpanan rekaman 4K selama berjam-jam.

Memperkenalkan Seri Zero Terbaru Secara Global

Sebagai salah satu seri terkemuka Infinix, Zero Series bukan hanya mengusung teknologi pendukung kebutuhan harian untuk multitasking, namun juga fitur eksplorasi fotografi yang andal di kelasnya.

Mempertegas positioning ini, Infinix dalam forum “New Image, New Lifestyle I Cinema in New Media, Capture Your Own Story”, memperkenalkan Zero series terbarunya secara global.

Mengusung tagline global “Story On” di Zero series terbarunya ini, Infinix akan menghadirkan teknologi kamera terbaru yang mendukung pengalaman vlogging makin maksimal.

Selain itu, dalam momen peluncuran Zero series terbaru ini, Infinix memutarkan film dokumenter eksklusif yang dibuat oleh Xfans, yang akan menunjukkan potensi luar biasa dari smartphone untuk pembuatan film profesional bergaya sinematik.

Perkenalan ini juga akan menjadi penanda bahwa Infinix Zero terbaru akan hadir di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai salah satu market terbesar Infinix.

Kemitraan dengan Italian Pavilion

Merayakan sinergi antara perkembangan teknologi smartphone dan pembuatan konten visual khususnya video yang semakin diminati, Infinix sebagai brand teknologi global bermitra dengan Italian Pavilion untuk menyelenggarakan sesi panel bertajuk “New Image, New Lifestyle I Cinema in New Media, Capture Your Own Story”.

Forum yang diselenggarakan pada 1 September 2023 ini merupakan bagian dari agenda Venice International Film Festival (VIFF) ke-80 yang berlangsung di Venesia, Italia.

Dalam rangkaian acara di Venesia, Infinix memperkenalkan Zero Series terbarunya secara global.

Kemitraan Infinix Italian Pavilion menjadi salah satu bentuk komitmen Infinix dalam mendukung perkembangan teknologi videografi atau pembuatan konten video melalui smartphone.

Sebagai salah satu teknologi yang paling populer digunakan dalam pembuatan konten media sosial hingga vlog, teknologi video dalam smartphone akan menjadi salah satu fokus Infinix kedepannya dalam mendukung pengguna untuk berekspresi dan berbagi cerita personal mereka dengan lebih fleksibel.

Menjadi standar baru dalam kolaborasi antar brand, inisiasi infinix untuk berpartisipasi dalam forum bersama Italian Pavilion akan membuka diskusi mendalam tentang perkembangan teknologi videografi, tren dalam pembuatan film, serta memaksimalkan aspek sinematografi dalam vlogging yang kini menjadi tren global generasi muda.

Di sisi lain, Venesia yang memiliki histori panjang dan menjadi saksi akan perkembangan sinema dengan Venice international Film Festival sebagai salah satu ikonnya, menjadi panggung yang tepat bagi Infinix untuk menjangkau talenta masa depan pelaku sinema, sekaligus pembentuk tren videografi inovatif untuk produksi vlog berkualitas.