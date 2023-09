Dibekali Kamera Depan 50MP, Infinix Zero 30 5G Manjakan Anak Muda yang Gemar Bikin Konten

TRIBUNNEWS.COM, VENESIA - Infinix resmi meluncurkan edisi terbaru dari seri Smartphone Infinix Zero, Infinix Zero 30 5G di Venesia, Italia, Jumat (1/9/2023).

Infinix Zero 30 5G diperkenalkan pertama secara global pada kesempatan Venice International Film Festival.

Dirancang untuk pembuatan video vlog kelas profesional, Infinix Zero 30 5G dibekali dengan kamera depan 50MP. Selain itu, smartphone tersebut juga memiliki kemampuan perekaman video 4K/60 FPS (frame per second).

“Kami menciptakan Infinix ZERO 30 5G untuk menantang resolusi fotografi dan video di smartphone kelas menengah, mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak kelas profesional yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya,” kata CEO Infinix India, Anish Kapoor.

Adapun untuk kamera belakangnya, Infinix Zero 30 5G memiliki lensa beresolusi 108 MP dimana sudah didukung kemampuan OIS, ditambah lensa ultras wide 13 MO dan lensa 2 MP.

“Perpaduan fitur-fitur ini memberikan alat bagi generasi muda yang memiliki anggaran terbatas untuk membuat konten video resolusi ultra-tinggi yang lebih dari sekadar selfie, untuk mencapai tingkat ekspresi kreatif yang lebih tinggi,” tambahnya.

Untuk pilihan warnanya, Infinix Zero 30 5G tersedia dalam tiga pilihan. Yang pertama ada golden hour, rome green dan fantasy purple.

Saat ini Infinix Zero 30 5G baru diperkenalkan untuk pasar global dan belum diketahui kapan akan diluncurkan di Indonesia. Untuk harganya pun hingga saat ini belum dibeberkan ke publik.

Perkenalkan Konsep 'Story On'

Sebagai merek yang didedikasikan untuk kaum muda, Infinix selalu menjunjung tinggi keyakinan dalam menyediakan teknologi baru dan pengalaman inovatif bagi generasi muda.

Usai acara pembukaan, CMO Infinix Lake Hu membuat rangkuman visi umum Infinix dalam pengembangan smartphone dengan memperkenalkan konsep ‘Story On’.

“Kolaborasi dengan Infinix dan Italian Pavilion Forum "New Image, New Lifestyle. Cinema in the New Media, Capture Your Own Story" telah menjadi acara penting yang mensinergikan kemajuan teknologi, dan mendorong umat manusia untuk berkreasi, mengekspresikan diri, dan mengabadikan kehidupan sebagaimana adanya,” ujar Lake Hu.

“Sungguh luar biasa melihat acara di Venesia dengan mempertemukan para vlogger, pembuat film, dan ahli teknologi terkemuka dunia dalam satu platform, di salah satu kota paling romantis di dunia, untuk merayakan masa depan penceritaan sinematik," tambah Lake Hu.

