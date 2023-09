vivo V29 Meluncur di Indonesia, Lengkap dengan Kamera Berteknologi Cerdas dan Desain Stylish

TRIBUNNEWS.COM - vivo V29 telah resmi meluncur di Indonesia! Generasi terbaru dari V Series ini turut mengusung semangat Ultimate Portraits dengan menghadirkan teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control, sehingga pengguna bisa merasakan pengalaman fotografi ala studio foto profesional.

Product Manager vivo Indonesia, Fendy Tanjaya mengatakan, “Sebagai wujud komitmen vivo dalam menghadirkan inovasi fotografi smartphone yang canggih dan terdepan, vivo kali ini dengan bangga meluncurkan vivo V29.”

“Smartphone ini dilengkapi dengan teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Teknologi portrait teranyar ini mampu mengendalikan pencahayaan objek foto secara cerdas, sehingga tempat dengan pencahayaan yang kompleks tidak lagi menjadi alasan untuk tidak dapat menangkap portrait yang sempurna. Fitur portrait eksklusif yang dibawa vivo ini menjadikan vivo V29 memiliki the industry’s most powerful lighting tools khusus untuk Anda,” tambah Fendy.

Untuk menandai peluncuran seri V terbarunya, vivo Indonesia menggelar roadshow bertajuk “Ultimate Portraits Experience” yang digelar di 7 kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Bandung, pada 15 September 2023 mendatang. Adapun roadshow ini akan diisi dengan berbagai rangkaian acara, seperti product experience, ragam kegiatan dengan komunitas, dan acara menarik lainnya.

Khusus di Kota Jakarta, vivo Indonesia berkolaborasi dengan Haluu World menghadirkan experimental space di Mall Kota Kasablanka. Makin spesial, kolaborasi ini juga menghadirkan desain koleksi batik eksklusif dari Wilsen Willim yang membawa semangat merah dan diberi tajuk “Lembayung Fajar”.

Dalam kesempatan ini, pengunjung dapat mencoba secara langsung teknologi terbaru Aura Light Portrait with Smart Lighting Control pada vivo V29 pada area eksperimental dengan 3 skenario pencahayaan, yaitu Sunrise, Sunset, dan Starry Night. Pengunjung juga dapat menikmati hasil tangkapan ‘Ultimate Portraits’ yang natural dan sempurna untuk langsung dibagikan ke media sosial, because Every Light is Your Highlight.

Suguhkan teknologi fotografi portrait terbaik

Menandai dimulainya era baru fotografi smartphone, teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control menjadi salah satu keunggulan dari vivo V29. Kamera dari smartphone ini dapat mengubah jepretan apapun menjadi lebih hidup berkat kombinasi presisi antara unsur cahaya dan bayangan.

Fitur Smart Lighting Control merupakan fitur eksklusif yang menjadi perancang pencahayaan pribadi khusus untuk pengguna. Ketika pengguna dikelilingi cahaya kemerahan, Aura Light akan secara otomatis menyesuaikan suhu warna untuk memancarkan warm light atau pada cahaya kebiruan yang akan memancarkan cool light.

Dilengkapi dengan konfigurasi kamera terbaik berupa 50MP OIS Ultra-Sensing Camera + 8MP Super Wide-Angle + 2MP Monochrome Camera, vivo V29 mampu memberikan variasi foto portrait yang jelas, natural, dan beragam. Selain itu, vivo juga menyematkan kamera depan dengan resolusi paling tinggi di kelasnya, yakni 50MP AF Group Photo yang dapat memberikan suguhan wefie grup yang lebih hidup.

Menyimpan segudang fitur fotografi, vivo V29 juga membawa beberapa fitur yang dapat membantu para penggunanya dalam membuat konten. Diantaranya fitur Super Night Video, Ultra Stable Video, Vlog Movie Creator, Food Mode, dan Super Moon Mode + Astro Mode.

Desain stylish dan elegan dengan tiga pilihan warna

vivo meluncurkan tiga pilihan warna yang berbeda untuk pertama kalinya pada V Series di Indonesia lewat vivo V29. Pertama, ada warna Velvet Red yang dilengkapi dengan Color Changing Technology.

Desain pada warna Velvet Red vivo V29 terinspirasi dari budaya, semangat, serta kecintaan masyarakat Indonesia terhadap warna merah, yang erat kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, serta pesona budaya Indonesia yang beragam. Untuk semakin menguatkan semangat ini, vivo Indonesia berkolaborasi bersama dengan Wilsen Willim, desainer fashion internasional asal Indonesia, untuk merancang koleksi batik eksklusif yang diberi tajuk “Lembayung Fajar”.

Sedangkan dua warna lainnya adalah Peak Blue dengan teknologi Innovative 3D Magnetic Particle dan Noble Black dengan rancangan mewah dan classy, yang terinspirasi dari keindahan bintang malam.

Dengan tiga pilihan warna tersebut, smartphone ini tampil memukau dan elegan saat berada di dalam genggaman tangan. Hadir dengan tebal 7,46 mm dan berat 186 g paling tipis di kelasnya, vivo V29 juga memiliki layar paling jernih, paling terang, dan paling nyaman untuk mata dalam sejarah V Series berkat layar 1.5K AMOLED. Anda pun dapat melakukan navigasi pada 6.78” 120Hz AMOLED Display dengan leluasa untuk meningkatkan produktivitas.

Performa dapur pacu yang makin kuat dan tangguh

Pada sisi performa, vivo V29 hadir makin kuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Smartphone ini juga hadir dengan dua pilihan RAM, yakni 12GB + 8GB Extended RAM dengan 512GB ROM dan 8GB + 8GB Extended RAM dengan 256GB ROM untuk menunjang performa tanpa khawatir lag.

Untuk mendukung penggunaan banyak aplikasi dalam satu waktu, vivo V29 juga dilengkapi dengan baterai besar 4600 mAh yang dilengkapi dengan pengisian daya cepat 80W FlashCharge, memungkinkan baterai smartphone terisi dari 0 sampai 50 persen hanya dalam waktu 18 menit.

Untuk memastikan keamanan seluruh aspek saat melakukan pengisian daya, vivo juga membekali smartphone ini dengan dukungan 24-Dimension Security Protection. Kemudian, dengan bodi yang tipis, vivo V29 juga membawa Ultra Large Vapor Chamber Cooling System yang besar dengan total area pendinginan sebesar lebih dari 35.000 mm persegi, dan sudah ditingkatkan hingga 20 persen lebih besar dibanding pendahulunya, sebagai langkah untuk mencegah terjadinya overheat, bahkan ketika melakukan heavy task sekalipun.

Dengan berbagai keunggulan di atas, vivo V29 jadi pilihan tepat untuk Anda yang mendambakan memiliki smartphone dengan kamera untuk pengalaman fotografi profesional, desain stylish, dan performa tangguh!

“Kami harap smartphone terbaru vivo ini dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya yang tidak hanya dalam aspek fotografi maupun videografi, tetapi juga produktivitas dan entertainment,” tutup Fendy.

vivo sudah membuka program Pre-Order vivo V29 mulai hari ini, Kamis, 7 September 2023. vivo V29 dapat dipesan secara offline di vivo store terdekat maupun secara online melalui website resmi vivo Indonesia atau official e-commerce partner vivo Indonesia, seperti Tokopedia dengan periode promo yang berbeda dan sesuai ketersediaan. Tersedia dalam tiga pilihan warna, vivo V29 dibanderol dengan harga Rp6.999.000 untuk varian 12GB + 8GB Extended RAM dengan 512GB ROM dan Rp5.999.000 untuk varian 8GB + 8GB Extended RAM dengan 256GB ROM.

Pada kanal offline, setiap pembelian vivo V29 8GB+256GB dan 12GB+512GB, konsumen bisa menikmati promo bundling eksklusif dari XL PRIORITAS, yaitu paket myPRIO DEAL Gold dengan kuota 720GB setahun dan ekstra kuota data 3GB + YouTube 3GB hanya Rp50.000 per bulan. Pelanggan bisa mendapatkan promo eksklusif bundling XL PRIORITAS ini di XL Center dan toko mitra smartphone yang bekerjasama dengan XL dan vivo.

Selain itu, konsumen yang ingin mendapatkan vivo V29 juga bisa memanfaatkan beberapa program cicilan menarik dengan tenor mulai dari 6 bulan hingga 12 bulan dengan memanfaatkan promo Bunga Bisa 0 persen dari Home Credit Indonesia dan Indodana, promo gratis 1 kali cicilan dari Kredit Plus dan Spektra, serta promo cashback 10% hingga Rp700.000 dari Akulaku Paylater dan Payku. Tidak hanya itu, konsumen juga dapat menikmati program cicilan dengan Traveloka Paylater berlaku untuk promo 0% installment dan cashback Traveloka kupon sebesar 10% sampai dengan Rp1.000.000 dengan tenor 3 bulan.

Untuk meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan vivo V29, vivo Indonesia juga menyelenggarakan program vivo CARE+ yang didukung oleh BCA Insurance yang akan memberikan manfaat jaminan kerusakan atau kehilangan atas vivo V29 untuk kedua varian 12GB+512GB dan 8GB+218GB.

Melalui layanan ini, pengguna bisa mendapatkan gratis 6 bulan layanan perlindungan penuh dan dapat diaktifkan langsung setelah melakukan pembelian vivo V29 atau setelah membuka kemasan smartphone (unboxing) mulai dari tanggal 15 hingga 18 September 2023. Tidak hanya itu, vivo juga memberikan 12 bulan extended warranty, serta 12 bulan screen protection dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Untuk pre-order yang dilakukan secara online, pengguna berhak untuk mendapatkan exclusive gifts yang tersedia dalam beberapa opsi, yang mencakup TWS Air/Wireless Sport Lite (add-on bundle), Spotify Premium selama 3 bulan, Viu Premium selama 6 bulan, ataupun e-store benefit di mana pengguna berhak mendapatkan vivo Earphone XE-160 untuk pembelian smartphone vivo selanjutnya. Selain itu, pelanggan juga berhak mendapatkan cashback GoPay Coins senilai hingga Rp350.000.

Informasi lebih lanjut tentang vivo V29 dan layanan pendukung lainnya bisa ditemukan di website vivo Indonesia atau akun media sosial resmi Instagram, Facebook, dan YouTube.