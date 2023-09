Jelang Peluncuran, Harga iPhone 15 Pro Disebut Lebih Mahal 300 Dolar AS Dibandingkan iPhone 15

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Apple berencana meluncurkan smartphone terbarunya, iPhone 15 Series pada 12 September 2023.

Beberapa jam menjelang pengumuman resminya, ada sebuah kabar yang menyatakan kesenjangan harga model dasar iPhone 15 dengan model iPhone 15 Pro.

Analis terkenal Apple, Mark Gurman membenarkan akan adanya selisih harga sebesar 300 dolar AS untuk model iPhone 15 Pro dengan model dasar iPhone 15.

Sebelumnya, Gurman juga pernah mengungkapkan alasan di balik kenaikan harga untuk model iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Menurut Gurman, tingginya biaya produksi dan bahan yang digunakan untuk membuat perangkat tersebut menjadi alasan di balik mahalnya harga iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Apple sendiri diklaim akan menyematkan bingkai titanium, kamera canggih, opsi penyimpanan yang lebih besar, dan fitur-fitur premium baru untuk jajaran iPhone 15.

Bocoran Spesifikasi iPhone 15

Menurut informasi terbaru yang dibagikan oleh firma riset Taiwan TrendForce, model iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max akan memiliki opsi ruang penyimpanan 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB yang sama dengan model iPhone 14 Pro.

Perusahaan itu juga mengklaim adanya peningkatan dari sisi RAM, di mana iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max akan dibekali RAM 8 GB, Sebagai perbandingan, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max hanya menggunakan RAM 6 GB.

"Peningkatan RAM dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja, khususnya untuk multitasking," kata perusahaan riset tersebut.

Sementara itu, model iPhone 15 dan iPhone 15 Plus kemungkinan akan dibekali RAM 6 GB.

Keempat model iPhone 15 diharapkan juga telah dilengkapi dengan port USB-C dan fitur “Dynamic Island”.

Adapun fitur tambahan yang akan hadir untuk model iPhone 15 Pro, termasuk chip A17 Bionic, dukungan Wi-Fi 6E. Sedangkan lensa periskop dengan zoom optik hingga 6x akan hadir untuk model iPhone 15 Pro Max.

TrendForce memperkirakan iPhone 15 Pro akan dijual dengan harga 999 dolar AS, sama seperti iPhone 14 Pro. Sedangkan model iPhone 15 Pro Max akan dijual mulai dari 1.199 dolar AS, atau naik 100 dolar AS jika dibandingkan dengan harga jual dari iPhone 14 Pro Max.