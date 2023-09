Pasca Rilis iPhone 15, Apple Mandek Produksi iPhone 13 Mini

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Di tengah ramainya fanboy Apple menyambut peluncuran Phone 15 series di event Wanderlust, Apple diam-diam mulai menyetop produksi ponsel iPhone 13 Mini.

Kabar ini mencuat ke publik setelah jurnalis Bloomberg Mark Gurman merilis laporan terkait rencana Apple yang akan menghentikan produksi iPhone 13 Mini secara bertahap. Isu ini diperkuat lantaran stok iPhone 13 Mini di toko online Apple di Amerika Serikat mulai mengalami penyusutan.

Bahkan saking langkanya, konsumen yang akan melakukan pemesanan iPhone 13 Mini memerlukan waktu setidaknya dua hingga tiga minggu pengiriman.

Apple sendiri hingga kini masih enggan memberikan konfirmasi terkait beredarnya terkait penyetopan produksi iPhone 13 Mini.

Namun melansir dari 9to5mac, minimnya stok ponsel mini ini lantaran penjualan ponsel iPhone 13 Mini terus mengalami penurunan. Alasan tersebut yang memicu Apple untuk menyetop produksi iPhone Mini setahun setelah resmi dirilis.

Spesifikasi iPhone 13 Mini

Dirilis pada 12 November 2021, iPhone 13 Mini menjadi generasi ponsel dengan ukuran layar kecil kedua yang diluncurkan Apple setelah perilisan iPhone 12 Mini di tahun 2020.

Seperti namanya, iPhone 13 Mini memiliki layar yang kecil dengan ukuran 5,4 inci. Berbanding terbalik dengan ukuran iPhone 13 reguler yang didesain dengan layar 6,1 inci.

Baca juga: Apple Resmi Rilis iPhone 15, Pamerkan USB Type-C hingga Kamera, Seri Pro jadi Sorotan

Meski ukurannya mini namun ponsel satu ini hadir dengan spesifikasi serupa iPhone 13 versi biasa, yakni memiliki kamera ganda 12 MP, kamera selfie 12 MP, dan sudah menjalankan sistem operasi iOS 15.

iPhone 13 Mini sendiri didesain dengan chipset A15 Bionic serta prosesor fabrikasi 5 nm, sehingga mesin iPhone 13 Mini dapat beroperasi dengan kencang hingga mengalahkan ponsel gaming Android ASUS ROG Phone 5.

Baca juga: iPhone 15 Series Resmi Dirilis, Harga iPhone 15 Pro Max Mulai Rp 22 Jutaan

Guna mengoptimalkan performa dapur pacu, ponsel ini juga ditambahkan CPU Hexa-Core, dengan spesifikasi tersebut memungkinkan pengguna iPhone 13 Mini bermain game berat hanya melalui ponsel.

iPhone 13 Mini juga diklaim dapat tahan air dengan kedalaman 6 meter selama 30 menit lantaran telah mengantongi sertifikasi IP68 sesuai dengan standar IEC 60529.

Untuk memudahkan pengguna saat menatap layar ponsel dibawah sinar matahari, Apple juga menambahkan layar Super Retina XDR OLED pada gawai mininya.

Dari segi penyimpanan, ponsel mini besutan Apple ini memiliki empat pilihan kapasitas mulai dari 128 GB hingga 1 TB. Sementara untuk RAM iPhone 13 dibekali dengan kapasitas hingga 6 GB.

Lebih lanjut pasca Apple merilis sejumlah ponsel flagship abru, kini harga jual iPhone 13 Mini dibanderol lebih murah yakni dikisaran 599 dolar AS atau Rp 9,2 juta, turun sekitar 100 dolar AS dari harga awal peluncuran dimana saat itu harga iPhone 13 Mini dijual 699 Dolar AS atau 10,7 juta (satuan kurs Rp 15.379).