Sambut New Normal, Ini Kolaborasi Dettol X Alfamart Agar Belanja Makin Aman

TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir dua tahun pandemi Covid-19 melanda, kini masyarakat telah memasuki era new normal. Mereka telah memulai menjalankan aktivitas luar ruangan seperti bekerja di kantor (work from office) hingga pembelajaran tatap muka.

Perlahan aktivitas perekonomian mulai ikut pulih. Akses untuk mengunjungi fasilitas publik seperti mal, rumah makan, bioskop, dan tempat wisata kembali dibuka. Pasar swalayan dan minimarket juga kembali memberlakukan jam operasional yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

Meski begitu, pandemi belum berakhir. Masyarakat yang beraktivitas di luar, termasuk untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, masih khawatir tertular Covid-19. Mereka diimbau untuk tetap tak lengah menjaga prokes.

Dalam diskusi daring yang diinisiasi oleh Dettol – Keluarga Sehat Indonesia Kuat, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D. menjelaskan, "Di tengah kemunculan mutasi dan penyebaran COVID-19, keluarga Indonesia tetap perlu waspada dan menjaga kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya mengakselerasi jangkauan vaksinasi agar kondisi kekebalan komunal segera tercapai. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Indonesia untuk segera memperoleh vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami sangat mengapresiasi langkah perusahaan ini untuk terus mengingatkan keluarga Indonesia dengan tiga kebiasaan sehat sederhana, sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya sanitasi dan pemahaman kesehatan mendasar.”

Merespon hal tersebut, Reckitt Indonesia melalui salah satu produknya, Dettol, menggiatkan kampanye "Keluarga Sehat Indonesia Kuat".

Sebagai teman keluarga Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19, Dettol mengajak masyarakat untuk jadi bagian dari perubahan mulai dari langkah kecil untuk jadi lebih sehat dan kuat.

"Sebagai merek terkemuka solusi kebersihan dan sanitasi bagi konsumen, kami berkomitmen untuk memberikan edukasi rutin dan akses berkelanjutan agar memperkuat perilaku kebiasaan sehat yang dapat dimulai dari keluarga. Diluncurkannya “Keluarga Sehat Indonesia Kuat” menandai kolaborasi kuat kami dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan mitra strategis lainnya guna menciptakan perubahan sosial yang berdampak melalui tiga langkah sederhana untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Target kami adalah menjangkau 65 juta masyarakat Indonesia melalui lintas kemitraan dan beragam touchpoint multimedia termasuk edukasi langsung kepada lebih dari 1,2 juta anak sekolah. Kami juga menyediakan puluhan ribu produk Dettol melalui official super app partner Grab, akses higienitas dengan jaringan minimarket Alfamart, hingga KG Media sebagai media partner kami,” ujar Donny Wahyudi, Head of External Communications and Community Affairs Reckitt Indonesia,

Dalam kampanye "Keluarga Sehat Indonesia Kuat", Dettol berkolaborasi dengan Alfamart untuk menyuguhkan lingkungan belanja yang sehat dan aman di lebih dari 5 ribu toko dan 8 warehouse.

Menggunakan cairan antiseptik Dettol, kolaborasi ini telah memastikan 5 ribu cabang dan seluruh warehouse Alfamart bebas kuman dengan pelaksanaan disinfeksi pada area-area tersebut.

Tak ketinggalan, semua staf juga terjaga kesehatannya dan senantiasa higienis berkat sabun cuci tangan Dettol dan produk hand sanitizer dettol yang tersedia di area gudang.

Agar aktivitas berbelanja konsumen makin aman dan nyaman, Dettol dan Alfamart memberikan fasilitas mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan antiseptic dari Dettol yang berada di depan toko yang dapat konsumen gunakan sebelum memasuki area toko. Serta tersedia pula produk Dettol hand sanitizer di area kasir, untuk konsumen gunakan setelah melakukan transaksi.

Melalui komunikasi di toko serta jingle yang selalu di putar di toko alfamart, Dettol Bersama alfamart mengedukasi dan mengajak konsumen alfamart untuk melakukan tiga kebiasaan sehat, yaitu mencuci tangan dengan sabun, mandi setelah beraktivitas dan mendisinfeksi rumah secara rutin.

Yuk, berbelanja dengan lebih aman dan nyaman di Alfamart dan ikut berpartisipasi dalam "Keluarga Sehat Indonesia Kuat" dari Dettol.

Tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan kebiasaan hidup sehat mulai dari sendiri dan keluarga, karena Keluarga Sehat, Indonesia Kuat!