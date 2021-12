Rayakan Natal dan Tahun Baru Bersama Mercure Jakarta Gatot Subroto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulan Desember selalu menjadi identik dengan perayaan natal dan tahun baru. Menyambut perayaan natal dan malam pergantian tahun baru, hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto menawarkan paket khusus mulai dari promo kamar hingga hidangan makan malam tahun baru.

Christmas Dinner.

Christmas Dinner Buffet l Harga: IDR 200,000 net per orang l 24 – 25 Desember 2021

Rayakan suka cita Natal bersama orang terkasih dengan santap malam Christmas Dinner Buffet di Flora Restaurant. Nikmati berbagai hidangan utama mulai dari Roasted Lamb Leg, Chicken Rotisserie hingga Black Pepper Beef with Onion. Hidangan makan malam ini tersedia tanggal 24 dan 25 Desember dengan harga IDR 200,000 net per orang dan dapatkan diskon hingga 30% untuk member Accor Plus.

Magical Christmas Hampers.

Bingkisan Natal “Magical Christmas Hampers” l Harga IDR 295,000 net per orang

Sambut perayaan Natal dengan berbagi bingkisan natal kepada keluarga, teman ataupun rekan kerja Anda. Mercure Jakarta Gatot Subroto mempersembahkan hantaran natal Magical Christmas Hampers dengan menu Roasted Chicken dengan harga IDR 295,000 net per hidangan. Dapatkan gratis pengiriman 5KM dari hotel untuk pemesenanan minimal 5 bingkisan natal.

“New Year’s Eve Staycation” I Harga Mulai IDR 1,122,000 ++ per malam l 30 Des 2021 – 1 Jan 2022

Menyambut pergantian malam tahun baru, Mercure Jakarta Gatot Subroto mengajak para tamu untuk berbagi momen seru melalui New Year’s Eve Stayacation. Harga mulai dari IDR 1,122.000 ++/malam sudah termasuk New Year’s Eve Dinner untuk 2 orang. Dapatkan diskon 15% untuk semua member dan tambahan diskon 10% untuk member Accor plus. Periode reservasi sampai dengan 30 Desember 2021. Manjakan diri Anda di kamar mewah kami yang menawarkan pemandangan luar biasa dari pusat kota Jakarta Skyline.

New Year’s Eve Dinner Buffer l Harga IDR 250,000 net per orang l 31 Desember 2021

Semarakan malam tahun baru yang tak terlupakan bersama Mercure Jakarta Gatot Subroto. Hotel menawarkan suasana perpaduan Korea dan Jepang melalui hidangan malam tahun baru dengan mengambil tema “From Seoul to Tokyo” dengan spesial harga IDR 250,000 net per orang (untuk dewasa) dan IDR 175,000 (untuk anak 6-12 tahun). Istimewakan diri Anda besama keluarga ataupun orang tercinta dengan perayaan pergantian malam tahun baru di Mercure Jakarta Gatot Subroto.(*)