Universitas Pancasila Hadirkan BTS, Business Tourism Sharing

Tribunnews.com, Jakarta - BTS merupakan “Business Tourism Sharing”, diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 22-23 Juni 2022 bertempat di Universitas Pancasila Ruang Aula Fakultas Pariwisata. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi dan edukasi kepada pelajar, insan pariwisata maupun masyarakat umum mengenai berbagai bentuk bisnis di dalam dunia pariwisata.

Selain itu juga dapat membantu insan-insan pariwisata khususnya mereka yang memiliki spesialisasi pada bidang MICE & Event untuk bersama-sama memahami dan mengulik informasi seputar dunia MICE & event di era pasca-pandemi ini. Penyelenggara menghadirkan satu acara dalam tema yang berbeda.

Pada hari pertama membahas mengenai perkembangan event olahraga kini sangatlah pesat setelah Indonesia perlahan memasuki era pasca pandemi Covid-19. Setelah Indonesia terpilih dan berhasil menyelenggarakan Asian Games pada tahun 2018 yang lalu, kini Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga bergengsi yang menjadi perhatian dunia yaitu Moto GP di Mandalika.

Seperti yang kita ketahui, untuk sebuah negara dapat menjadi tuan rumah sebuah sporting event, biasanya akan diadakan bidding (lelang) terlebih dahulu. Inilah mengapa negara-negara di dunia itu “berlomba-lomba” untuk bisa mendapatkan vote terbanyak, supaya dapat memenangkan bidding dan menjadi host sebuah sporting event. Tidak dapat dipungkiri bahwa event olahraga merupakan bagian dari industri pariwisata yang cukup berkembang. Hal ini dapat kita lihat dan buktikan dengan semakin bertambah banyaknya produk jasa dan barang pariwisata yang bergerak untuk menyokong event olahraga seperti akomodasi, jasa perjalanan wisata ke destinasi sport tourism, dan usaha industri MICE yang bergerak pada special event seperti event olahraga.

Menanggapi hal tersebut terciptalah kegiatan seminar BTS “Business Tourism Sharing” dengan judul seminar "Benefits Of Hosting Sport Mega-Event In Indonesia", sebagai upaya untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai berbagai manfaat serta keuntungan dalam dunia pariwisata khususnya pada bidang Sport Tourism/Event, memahami peran dan tanggung jawab Indonesia dalam menggelar sporting event yang bergengsi. Bersama-sama memahami dan mengulik informasi dan edukasi seputar dunia MICE dan Special Event di era pasca pandemi. Serta memperkenalkan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila kepada peserta seminar BTS. Hadir sebagai pembicara kunci adalah Kiagos Irvan Faisal,S.ST (Koordinator Event International Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Bayu Hari Hirmawan (Pemimpin Redaksi Magazine) dan Bima Prasena (Producer/Host See Indonesia, Sea Today).

Pada hari ke-2, Seminar Business Thourism Sharing (BTS) membahas mengenai adanya pandemi Covid -19 yang mengakibatkan semua sektor mengalami kelumpuhan, terutama pada sektor pariwisata. Karakteristik dari COVID-19 akhir - akhir ini mengarah pada penyakit endemik.

Pada tahun 2022 ini, kemungkinan Indonesia akan memperoleh momentum baik karena sebagaimana yang terlihat dari tren COVID-19 menunjukan masa endemik atau kata lain dari suatu virus yang menjadi hal biasa terjadi didalam lingkungan masyarakat atau sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus covid-19. Dengan demikian pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kembali bentuk usaha untuk memulihkan ekonomi negara dengan salah satu nya mendongkrak kan kembali sektor pariwisata yang sempat lumpuh beberapa waktu lalu.

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat diambil tema "Endemic? Any chance to travel" sebagai upaya untuk menyampaikan informasi perkembangan sektor perjalanan pariwisata di masa endemic yang diselenggarakan oleh Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Hadir sebagai pembicara kunci adalah Bapak Hermawan Agus selaku CEO Dayatours Jakarta dan selaku ketua umum Aspperwi. Terdapat pembicara lainnya yaitu Sutiknyo yang lebih dikenal sebagai Lostpacker merupakan seorang Travel Blogger Urban Farmer.

Melalui kegiatan ini penyelenggara berharap peserta yang hadir dapat mengkaji dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengembangan bisnis pariwisata di masa endemik ini.