NPF Tercatat Sebagai Konser Musik Terbesar di Indonesia Usai Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Dua tahun lamanya pemerintah tidak mengizinkan adanya konser musik karena pandemi Covid-19.

Tren penurunan kasus positif di Indonesia membuat Now Playing Festival kembali sukses dan digelar di Kota Cimahi.

Acara musik ini menjadikan catatan dan sejarah baru di dunia musik Indonesia khususnya wilayah Bandung Raya karena diklaim sebagai Festival Musik Terbesar di Kota Bandung.

Project Manager Now Playing Festival, Jenny Stefanny menyebut, acara ini menjadi besar karena diselenggarakan selama tiga hari dengan 33 musisi dan menampilkan berbagai macam aliran musik didalamnya hingga dua panggung yang megah.

"Kami menyuguhkan berbagai macam genre mulai dari pop, campursari, RNB, dan Rock ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2022, ada 33 musisi juga 2 panggung yang megah," kata Jenn, Kamis (30/6/2022).

Jenny mengatakan selama tiga hari itu diisi oleh para artis dan penyanyi dengan skala nasional, tercatat hingga 30 ribu penonton yang terbagi pada dua kategori tiket, yaitu VIP dan festival hadir pada acara tersebut.

"Ada 33 musisi ya, di hari pertama puncaknya ada Raisa dan Dewa 19. Hari kedua kami menampilkan BCL dan Noah dan ditutup hari ketiga nya dengan Tulus sama ada Yura Yunita, selain itu banyak lagi," ujar Jenny.

"Terdapat 2 kategori tiket dalam festival ini yaitu VIP Pass dan Festival Pass. Bagi pemegang tiket VIP dapat area khusus nonton di area depan, jadi bisa lihat dan menikmati acara dari dekat," tambahnya.

Tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik saja, Jenny menjelaskan, acara yang digelar di Lapangan Brigif 15 Kujang II Kota Cimahi ini pun menyediakan puluhan stan kuliner serta beberapa aktifitas bagi pengunjung, mulai dari spot foto, permainan menarik, hingga kampanye kesehatan bagi wanita.

"Ada lebih dari 90 stan makanan, banyak aktivitas juga seperti spot foto, tarot reading, face painting dan games games di setiap tenant," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Softex Natural Cool sebagai Official Partner Sanitary Napkin di Now Playing Festival 2022 bagi-bagi pembalut gratis ke semua penonton wanita yang datang ke Now Playing Festival selama 3 hari.

Jadi semua wanita bisa tetap cool, nggak takut gerah dan lembab walau lagi 'dapet' pas nonton konser.