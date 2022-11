5 Makanan Khas Gunungkidul yang Wajib Kamu Coba

Kabupaten Gunungkidul, Provinisi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang melakukan sebuah kegiatan branding dengan nama Campaign IniGunungkidul – The Ultimate Hidden Gem.Campaign Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik daerah terhadap wisatawan maupun investor. Dengan diadakannya campaign IniGunungkidul – The Ultimate Hidden Gem ini, harapan ke depannya akan memaksimalkan tereksposnya berbagai destinasi wisata dan kuliner yang selama ini belum banyak diketahui oleh para wisatawan.

Dengan berbagai sumber daya wisata dan kuliner yang lengkap dan sayang untuk dilewatkan, kali ini Kabupaten Gunungkidul ingin menyorot dan memperkenalkan lima makanan khas Gunungkidul yang wajib dicoba oleh para wisatawan. Makanan yang pertama ialah Seafood. Dengan jumlah destinasi pantai yang sangat banyak, tentunya hidangan laut akan banyak pula ditemukan diberbagai sudut di Gunungkidul. Contohnya adalah hidangan Lobster di pantai Timang dan Pantai Sepanjang. Wisatawan dapat menikmati hidangan laut yang nikmat dengan ditemani pemandangan pantai berpanorama indah yang akan membuat wisatawan betah untuk berlama-lama dalam menghabiskan waktu di sana.

Makanan khas Gunungkidul yang kedua adalah Gatot Tiwul. Makanan legendaris yang satu ini dulunya merupakan makanan pokok bagi masyarakat Gunungkidul, namun sekarang Tiwul telah menjadi cemilan sehari-hari atau kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan ketika berkunjung. Tiwul adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang dikeringkan, kemudian dijadikan tepung dan tepung dari gaplek inilah yang kemudain dikukus menjadi Tiwul Rasa manis dan gurih dengan tambahan lelehan gula jawa membuat Tiwul memiliki rasa yang unik dan lezat.

Berikutnya adalah Walang Goreng. Makanan khas unik yang satu ini tentunya dari belalang yang digoreng. Di daerah lain serangga ini mungkin dianggap sebagai hama yang mengganggu. namun, berkat keterampilan serta kreatifitas masyarakat dalam mengolah serangga tinggi protein ini, Walang Goreng ini kemudian menjadi cemilan khas yang memiliki rasa gurih, renyah, dan nikmat. Ada berbagai varian rasa, yaitu gurih, manis, dan pedas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam mencari cemilan khas yang satu ini, karena Walang Goreng dapat ditemukan dari mulai rumah produksi hingga dijajakan di pinggir jalan, maupun di toko oleh-oleh. Dengan harga yang bersahabat, wisatawan dapat menikmati langsung atau membawanya sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

Makanan berikutnya yang wajib dicoba saat berkunjung ke Gunungkidul adalah Bakmi Jawa Piyaman. Tentunya Piyaman sendiri merupakan sebuah Desa di Gunungkidul yang mayoritas penduduknya berjualan Bakmi Jawa. Dan karena itulah masyarakat menjuluki daerah ini sebagai Kampung Bakmi Jawa. Dengan cita rasa Bakmi Jawa yang khas dan menggoyang lidah, tentunya makanan yang satu ini tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan.

Kuliner khas selanjutnya yang sudah sangat popular adalah sayur Lombok Ijo. Sesuai dengan namanya sayur ini didominasi lombok ijo yang dicampur dengan tempe yang diiris, dimasak dengan santan dan bumbu bumbu lainnya. Dihidangkan lengkap dengan nasi merah, gudek daun papaya, trancam, tahu tempe bacem dan empal goreng, menjadi sebuah sajian yang lezat tak terlupakan. Sajian lengkap menu makan khas Gunungkidul ini bisa ditemukan di berbagi rumah makan yang ada di Gunungkidul.

Itulah lima makanan khas Gunungkidul yang wajib kamu coba. Ayo ke Gunugkidul dan nikmati pengalaman berlibur yang sesungguhnya.