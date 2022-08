Anies Baswedan: Menjadi Hahasiswa Harus Aktif

AKTIF, menjadi kata kunci yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam sambutan Pembukaan Perkuliahan Mahasiswa/i Baru Tahun Ajaran 2022-2023 Universitas Mercu Buana (UMB) pada Sabtu (27/8/2022).

“Aktif. Aktiflah di kelas. Aktiflah di luar kelas. Di dalam kelas menguasai materi dengan baik akademik, di luar kelas mengembangkan kepemimpinan, terlibat dalam kegiatan organisasi apapun. Organisasi yang berada di kampus adalah organisasi yang memberikan manfaat,” ungkap Anies dalam sambutan videonya.

Lebih lanjut Anies mengatakan, indikator paling sederhana kalau sedang jadi mahasiswa. “Bila Anda sibuk dengan banyak aktivitas, berarti Anda sudah di jalur yang benar.

Tapi bila waktu Anda longgar, maka berharti-hatilah. Anda sedang memasuki rute yang hari ini tampaknya nyaman, tapi di kemudian hari akan menghasilkan penyesalan. Lihatlah jadual kuliah Anda. Jika Anda sibuk maka on the right track. Jika longgar waktunya, maka Anda on the wrong track,” tegasnya.

UMB menggelar acara Pembukaan Perkuliahan Mahasiswa/i Baru Tahun Ajaran 2022-2023 Universitas Mercu Buana selama dua hari berturut-turut; Jum’at (26/08) dan Sabtu (27/8) di Gedung Multimedia Kampus Meruya, Jakarta Barat.

Acara digelar secara hibrida tersebut dihadiri oleh Ketua Pengurus Yayasan Menara Bhakti (YMB), Nurani Pudjiastuti, Dipl. FM., Sekretaris Pengurus YMB, Muhammad Irfan, MM., Plt Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Harwikarya, MT dan Wakil Rektor, Dr. Hadri Mulya, jajaran Direktur, para Dekan di lingkungan UMB, dan 100 orang perwakilan mahasiswa dari program Sarjana, Magister dan Doktoral.

Dalam sambutannya Plt. Rektor UMB, Dr. Harwikarya, MT mengatakan Mahasiswa/i UMB juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas ekstra-kulikuler melalui unit-unit kegiatan yang dapat menunjang kemampuan dan keterampilan mahasiswa/i.

“Banyak di antara mereka yang memiliki pretasi gemilang baik di tingkat nasional maupun regional, seperti meraih medali emas dan perak PON maupun SEA Games.”

Sebagai institusi Pendidikan UMB, terang Harwikarya, terus beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi mutakhir. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita berada di era digital.

Merespon perubahan tersebut UMB juga melakukan digitalisasi pendidikan era merdeka belajar melalui pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan model perkuliahn hibrida, yaitu perkuliahan luring alias tatap muka dan perkuliahan daring atau e-learing.

Dalam perkuliahan daring atau e-learning mahasiswa dapat mendengarkan penjelasan dosen terkait matakuliah dalam bentuk video interaktif. Hal ini semata-mata agar Universitas Mercu Buana dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang kompatibel dengan kebutuhan dunia industri secara global.