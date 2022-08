Dari LATATA hingga TOMBOY, Ini Dia 6 Lagu Terpopuler dari (G)I-DLE!

TRIBUNNEWS.COM - Girl group yang berada di bawah naungan agency Cube Entertainment, (G)I-DLE, akan menggelar konser pertamanya di Indonesia pada tanggal 27 Agustus mendatang! Lewat konser bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, kelima anggota (G)I-DLE akan menampilkan lagu-lagu terpopuler mereka dan menyapa para penggemarnya di Jakarta.

Melakukan debutnya pada tahun 2018, grup idola yang beranggotakan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua ini memiliki sederetan hits yang kerap mewarnai tangga lagu terpopuler di Korea Selatan. Yang menarik, leader Soyeon punya peranan besar sebagai produser untuk lagu-lagu mereka.

Buat kamu yang berencana menonton (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, 6 lagu terpopuler dari (G)I-DLE ini bisa kamu nantikan penampilannya di konser tersebut!

1. LATATA

LATATA adalah lagu debut (G)I-DLE dari mini album pertama mereka, “I Am”. Lagu ini bergenre dance-pop dengan aransemen Moombahton yang jadi ciri khas.

Dirilis pada bulan Mei 2018, LATATA sukses meraih sejumlah pencapaian, di mana lagu ini menempati posisi ke-12 di tangga lagu mingguan Gaon di Korea Selatan, dan bahkan menempati posisi nomor 4 di tangga lagu mingguan dunia, yaitu Billboard.

2. HANN (Alone)

Sukses debut dengan LATATA, (G)I-DLE kembali unjuk gigi sebagai pendatang baru di industri K-pop lewat singel berjudul “HANN (Alone)” yang dirilis di tahun yang sama. Kali ini, (G)I-DLE, menampilkan pesona yang lebih gelap namun elegan dengan lagu tersebut.

“HANN (Alone)” pun turut menempati posisi yang cukup tinggi di tangga lagu Korea Selatan serta mengantarkan (G)I-DLE menuju kemenangan di 3 acara musik yang berbeda.

3. Lion