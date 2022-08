Pertama Kali Nonton Konser K-pop? Catat Cara Beli Tiket Konser (G)I-DLE di Jakarta Berikut Ini!

(G)I-DLE akan menyelenggarakan 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA tanggal 27 Agustus 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2022 boleh dibilang jadi tahun yang spesial bagi para penggemar musik di Indonesia. Soalnya, penyelenggaraan konser offline dapat kembali dilakukan setelah pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun.

Enggak hanya musisi-musisi lokal, para penyanyi mancanegara, termasuk grup idola K-pop pun turut berkunjung kembali ke tanah air untuk menyuguhkan penampilan spesial bagi para penggemarnya!

Di tahun 2022 ini, sudah ada boy group THE BOYZ yang menggelar konser di Jakarta pada bulan Juli lalu. Lalu, nama-nama seperti Super Junior dan SEVENTEEN kini tengah mempersiapkan konsernya di Indonesia pada bulan September mendatang.

Bagi para penyuka girl group, ada juga (G)I-DLE yang akan menyapa Neverland (sebutan untuk klub penggemar (G)I-DLE) lewat konser pertamanya di di Indonesia, yaitu 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA yang digelar pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 mendatang, bertempat di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB!

Jika kamu adalah seorang penggemar K-pop yang masih newbie dan belum pernah menonton konser K-pop sebelumnya, mungkin kamu akan merasa agak bingung soal tata cara pembelian tiket konser K-pop. Namun, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan penampilan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, Shuhua di panggung secara langsung!

Biar enggak bingung lagi, yuk catat cara membeli tiket 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA di bawah ini.

1. Follow akun media sosial resmi artis dan promotor

Pertama-tama, kamu perlu mem-follow akun media sosial resmi dari artis dan promotor konser yang akan kamu tonton. Pasalnya, semua info terkait penyelenggaraan konser, termasuk harga tiket konser serta keuntungan-keuntungan lain yang bisa didapatkan, pasti akan diumumkan lewat akun media sosial mereka.

Promotor dari 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA sendiri adalah Mecimapro, yang akun media sosial resminya bisa kamu follow di Twitter @mecimapro, Instagram @mecimapro, dan Facebook mecimapro.

2. Pelajari syarat dan ketentuan yang berlaku