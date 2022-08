Neverland, Dapatkan Kesempatan Nonton Konser (G)I-DLE di Jakarta dengan Menjawab Pertanyaan Berikut!

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA akan digelar di The Kasablanka Hall, Sabtu, 27 Agustus 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Grup K-pop besutan Cube Entertainment, (G)I-DLE, akan menggelar konser bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 mendatang!

Bagi para penggemar (G)I-DLE, yaitu Neverland, konser ini merupakan kesempatan untuk menyaksikan penampilan idola mereka secara langsung.

Dalam video greeting yang diunggah oleh Mecimapro selaku penyelenggara konser, para anggota (G)IDLE pun tampak tak sabar untuk segera menjumpai para penggemarnya di Jakarta dan membuat kenangan indah dengan Neverland.

"Neverland, kami sangat kangen. Ayo datang ke konser kami!" ucap Minnie dalam Bahasa Indonesia di video tersebut.

(G)I-DLE juga berjanji untuk menampilkan lagu-lagu terbaru mereka di konser pertamanya di Indonesia, termasuk “TOMBOY”, yang menjadi hit di tangga lagu musik Korea Selatan tahun ini.

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA akan digelar pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

Ingin menyaksikan penampilan (G)I-DLE secara langsung? Caranya gampang kok! Untuk para pembaca Tribunnews, dapatkan kesempatan untuk menonton 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA hanya dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar (G)I-DLE di link ini!

Terdapat dua tiket 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA untuk SATU pemenang beruntung! Pemenang akan diumumkan lewat Instagram Tribunnews hari Jumat, 26 Agustus 2022.

Tunggu apa lagi? Segera tunjukkan kalau kamu adalah Neverland sejati dan jangan lewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua secara langsung!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai #JustMeIDLEinJKT, jangan lupa follow akun Twitter @mecimapro, Instagram @mecimapro, dan Facebook mecimapro.

Pastikan juga kamu telah membaca syarat dan ketentuan, termasuk protokol kesehatan yang berlaku dalam penyelenggaraan 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA di sini.