Diprediksi Jadi Tren Makeup 2023, Yuk Simak Tips Makeup Thailand Look!

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2022 sebentar lagi berakhir, tandanya akan ada tren baru di tahun 2023! Khusus para beauty lovers, tren makeup pastinya jadi salah satu yang paling ditunggu. Kira-kira seperti apa tren makeup di tahun 2023, ya?

Tren makeup terbaru tahun 2023 diprediksi akan menjadikan makeup Thailand Look sebagai yang paling digemari para wanita.

Dikutip dari Allure, tren makeup yang bakal digandrungi di 2023 adalah yang menampilkan kulit sehat ala 90an, namun dengan warna eyeshadow yang playful.

Prediksi tersebut mengarahkan kepada makeup Thailand Look, yang menghadirkan kombinasi hasil makeup natural ala korea dan eyeshadow yang playful ala barat.

Sekilas, makeup Thailand Look memang memiliki nuansa yang mirip dengan Korean Look dengan vibe yang fresh dan natural. Karena itu, enggak heran kalau beberapa orang kesulitan untuk menemukan perbedaannya.

Yang membedakan antara Thailand Look dengan Korean Look adalah, Korean Look lebih menonjolkan dewy finish yang menciptakan kulit sehat dengan menggunakan produk yang ringan untuk base makeup, seperti BB cream atau BB cushion.

Sedangkan, Thailand Look lebih menonjolkan satin finish. Jenis makeup look ini biasanya menggunakan base makeup semi matte atau medium coverage, Selain itu, mereka juga menambahkan sedikit bedak dan highlighter agar terlihat lebih flawless dan glowing.

Setelah mengetahui perbedaannya, yuk simak beberapa tips untuk styling dan menciptakan Thailand Look!

1. Base makeup

Seperti yang telah dijelaskan pada perbedaan antara Korean Look dan Thailand Look, para perempuan di Thailand biasanya menggunakan base makeup semi matte atau medium coverage.

Selain penggunaan complexion, kamu juga perlu memerhatikan skin preparation. Pastikan kamu menggunakan skincare dan primer yang baik, agar kulit makin terlihat cerah, mulus dan bersinar.

Selain itu, pilih base makeup yang sudah mengandung skincare agar kamu tidak perlu khawatir breakout juga tidak ribet lagi saat skin preparation sebelum makeup.

2. Teknik dalam menggambar alis

Thailand Look memiliki teknik sendiri dalam menggambar alis, yaitu teknik arsir alis. Bentuk Alis Thailand tidak berbeda jauh dari bentuk alis Korea, yaitu tipis dan tidak begitu menukik. Teknik arsir dan penyisiran rambut alis ini juga mirip seperti makeup Amerika atau Eropa.

Untuk kamu yang ingin meraih alis seperti ini, kuncinya ada di pembentukan alis yang tepat. Karenanya, kamu perlu menyesuaikan alis dengan bentuk wajah serta mengarsir rambut alis dengan teknik gradasi, sehingga hasilnya alami.

3. Makeup mata

Untuk menciptakan Thailand Look, kamu perlu membuat smokey eye makeup. Dalam pemilihan warna eyeshadow, pilihlah warna-warna netral seperti coklat dan nude untuk smokey eye makeup.