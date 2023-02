Bisa Tampung Puluhan Ribu Orang, Ini 8 Venue Konser Terbesar di Indonesia!

TRIBUNNEWS.COM- Akhir-akhir ini sudah banyak jadwal konser maupun festival musik yang bisa dinikmati setelah pandemi mereda. Konser dan festival musik yang ada tentunya dibuat untuk ditonton oleh ribuan orang. Tapi kira-kira dimana aja ya venue yang bisa menampung ribuan bahkan puluhan ribu orang? Di bawah ini ada beberapa venue konser terbesar Indonesia!

1) Jakarta International Stadium (JIS)

Jakarta International Stadium alias JIS merupakan primadona baru stadion di Indonesia. Di buka pada 2021 lalu, JIS sudah menggelar acara festival musik JISPHORIA dan Konser Dewa-19 Pesta Rakyat.

JIS jadi andalan baru venue konser terbesar di Indonesia dengan daya tampung mencapai 82 ribu orang. Tak hanya itu, JIS juga jadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem atap buka-tutup.

Dari segi akses, JIS terbilang berada di tempat yang strategis. JIS bisa diakses dengan kendaraan pribadi maupun transportasi publik seperti Transjakarta ataupun kereta KRL dengan stasiun terdekat adalah Ancol.

2) Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)

Stadion Gelora Bung Karno sudah jadi venue konser musik paling terkenal di Indonesia sejak dulu. Selain jadi tempat konser, Stadion GBK juga jadi tempat pagelaran pembukaan Asian Games 2018.

Ukurannya yang besar, memang menjadikan GBK tempat yg optimal untuk menggelar konser dengan puluhan ribu orang. Kapasitasnya saja mampu menampung lebih dari 77 ribu penonton. Dengan kapasitas sebesar itu, Stadion ini sering kali menjadi pilihan utama sebagai venue konser musik terbesar berskala internasional. Beberapa penyanyi internasional pernah manggung di stadion terbesar di Indonesia ini, yaitu Metallica, Guns N’ Roses, Ed Sheeran, One Direction, Bon Jovi, dan masih banyak lagi.

3) Garuda Wisnu Kencana (GWK)

Tak hanya Jakarta, Bali juga memiliki venue konser yang megah dan populer di mata pelancong internasional, yaitu Garuda Wisnu Kencana (GWK). Kawasan budaya ini juga jadi tempat penyelenggaraan festival EDM terbesar Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) X yang dihadiri 90 ribu orang pada 2018.

Kawasan GWK masih lebih cocok untuk venue konser festival dengan banyak panggung mengingat ruang terbuka untuk panggung menyebar dan tidak terpusat pada satu titik.

Total area di taman budaya ini memiliki kapasitas hingga 75 ribu orang.

4) Jakarta International Expo (JIExpo)

JIExpo jadi venue langganan untuk pameran dan juga konser nasional maupun internasional. Kapasitas JIExpo berkisar 5 ribu sampai 12 ribu orang, sehingga tempat ini memang tempat yang cocok untuk menggelar perhelatan megah.

Mulai dari Java Jazz, Jakarta Fair, Djakarta Warehouse Project, Jessie J, One Republic, Ariana Grande, SHINee, Martin Garrix, The Chainsmoker, Backstreet Boys, dan lain-lain pernah menggelar konser di area JIExpo. Poin plus lainnya, akses ke JIExpo juga terbilang gampang, cukup dengan menggunakan Transjakarta ataupun KRL Commuter Line dengan turun ke stasiun terdekat yaitu Rajawali.

5) Allianz Ecopark

Allianz Ecopark terletak di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Venue satu ini merupakan taman terbuka hijau seluas 32 hektar dan kini dimanfaatkan sebagai tempat menyelenggarakan berbagai acara.

Venue yang cukup versatile, mulai dari indoor dan outdoor yang dapat membuat 150 hingga 30 ribu orang, menjadikan Allianz Ecopark sangat cocok untuk digunakan acara konser musik nasional maupun internasional.

6) Indonesia Convention Exhibition (ICE)

Indonesia Convention Exhibition (ICE) yang berlokasi di BSD, Tangerang, ini sudah menjadi venue langganan konser. Salah satunya adalah konser KPop yang sudah sering diadakan di venue ini. Sebut saja, Super Junior, Big Bang, EXO, SNSD, BTS, Seventeen, NCT, dan masih banyak lagi berhasil manggung di tempat ini.

Menjadi tempat terpercaya untuk menggelar berbagai konser, ICE memiliki banyak keunggulan. Ruang yang luas baik indoor maupun outdoor, parkiran yang luas, dan akses tol yang mudah. ICE BSD memiliki beberapa venue dengan kapasitas mulai dari 5.000 - 18.000 orang.

7) Sentul International Convention Center (SICC)

Sentul International Convention Center (SICC) merupakan salah satu venue mewah yang dapat menampung hingga 12 ribu orang. Memiliki luas gedung 22.000 meter persegi, venue ini sudah dijadikan tempat berbagai konser seperti Justin Bieber, Shawn Mendes, Katy Perry, Celine Dion, dan lain-lain.

8) Jakarta Convention Center (JCC)

Jakarta Convention Center (JCC) memiliki kapasitas hingga 15 ribu orang. Dengan kapasitas sebanyak itu, tempat ini tidak hanya digunakan untuk berbagai acara seperti wisuda, namun juga digunakan untuk konser.

JCC sudah pernah digunakan untuk banyak konser dari musisi internasional seperti: Rod Stewart, Janet Jackson, Kitaro, Alicia Keys, Mariah Carey, Enrique Iglesias, Roxette, dan lain-lain. JCC terletak di lokasi yang strategis, jadi akan lebih mudah untuk menggelar konser di sini.

Nah, itu dia beberapa venue konser dengan kapasitas yang banyak. Kamu pernah ke venue yang mana nih?