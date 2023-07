Ada Honne sampai Lukas Graham, Simak Berbagai Event yang Wajib Kamu Kunjungi Weekend Ini

TRIBUNNEWS.COM - Akhir pekan atau weekend menjadi waktu yang pas untuk beristirahat dari rutinitas. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan untuk me-refresh badan dan pikiran, salah satunya pergi ke sebuah event.

Di penghujung minggu ini, banyak sekali event yang bisa kamu kunjungi bersama orang-orang tersayang, mulai dari event musik hingga pameran seni budaya. Kalau kamu penasaran, yuk simak sederet jadwal event menarik berikut!

Jadwal konser dan festival musik yang bisa kamu kunjungi di minggu ini

Di bulan Juli ini, ada banyak event musik yang mendatangkan musisi mancanegara hingga musisi tanah air yang siap mengisi akhir pekanmu.

Buat kamu yang suka musik Jazz, kamu bisa mengunjungi Prambanan Jazz Festival #9 "The Magical Experience" yang akan dimulai tanggal 7 sampai 16 Juli mendatang.

Tak tanggung-tanggung, sederet penyanyi kenamaan mulai dari Lukas Graham, Faouzia, Kahitna, Dewa 19 feat. Ari Lasso, Ello & Virzha, Tulus, dan Rhoma Irama akan meramaikan Prambanan Jazz Festival #9 ini.

Mulai dari Rp250.000 sampai Rp1.750.000, kamu bisa menonton langsung musisi favorit dan merasakan alunan jazz yang intim berlatarkan Candi Prambanan. Buat kamu yang ingin nonton, cek kategori tiket dan cara pembeliannya melalui prambananjazz.com.

Setelah melalui penantian panjang, akhirnya Honne datang ke Indonesia, lho. Pelantun Location Unknown ini akan menggelar Honne Asia Tour 2023 di Beach City International Stadium Jakarta pada tanggal 7 Juli dan di Grand City Surabaya pada 9 Juli mendatang.

Kalau kamu berminat untuk nyanyi bareng Honne, kamu bisa membeli tiketnya secara online di hellohonne.com. Tunggu apa lagi, go grab your ticket now!

Apa kamu pernah menonton pertunjukan musik live di tengah suasana musim dingin? Kalau belum, kamu bisa menyaksikan penampilan spektakuler dari Marcell Siahaan dan Isyana Sarasvati di antara hamparan salju hanya di Vol.04 Sewaktu Bermusik di Salju.

Mengusung konsep ‘Hidup di Dunia Salju’, Vol.04 Sewaktu Bermusik di Salju akan digelar di Trans Snow World, Trans Icon Mall pada 8-9 Juli besok. Jika tertarik, kamu bisa menikmati free access skiing experience bersama keluarga atau teman dekat melalui pembelian tiket VIP.

Cek ketersediaan tiketnya sekarang di loket.com karena Vol.04 Sewaktu Bermusik di Salju sudah hampir sold out, lho.

Selanjutnya, NOAH berkolaborasi dengan Kratingdaeng akan membawakan konser bertajuk ‘Bebaskan Energimu!’ pada 8 Juli nanti di Parkir Timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Buat Sahabat NOAH yang tak ingin ketinggalan untuk menyaksikan Ariel cs, kamu bisa dapatkan tiketnya mulai dari Rp75.000 saja.