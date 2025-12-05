Sedang Trending: Dampak Banjir Sumatra hingga Beroperasinya Kereta Petani

TRENDING MINGGU INI – Lima isu hangat yang menguasai media sosial dan pemberitaan nasional di awal Desember 2025. Dari bencana alam hingga berita duka.

TRIBUNNEWS.COM – Media sosial kembali penuh dengan berbagai perbincangan hangat sepanjang akhir November hingga awal Desember ini. Mulai dari bencana alam, inovasi transportasi, kabar duka selebriti, hingga kisruh layanan internet satelit, semuanya jadi sorotan warganet. Berikut ini rangkumannya!

5 Topik yang Ramai Dibahas Warganet Minggu ini

1. Dampak Pasca Banjir Bandang dan Longsor Sumatra

Banjir bandang dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di akhir November kemarin masih jadi pembahasan di mana-mana. Rabu (3/12/2025), BNPB mencatat lebih dari 700 orang meninggal dan sekitar 3,3 juta warga terdampak, angka tersebut yang bikin banyak orang terkejut sekaligus sedih.

Salah satu yang paling ramai dibahas adalah temuan kayu gelondongan dalam jumlah banyak yang terbawa arus sampai ke permukiman. Warganet langsung ramai ngebahas soal kerentanan lingkungan dan dugaan pembalakan liar. Bahkan, Bareskrim juga disebut ikut turun buat ngecek asal-usul tumpukan kayu itu.

Enggak cuma itu, aktivitas warga juga ikut terganggu karena BBM menjadi langka di beberapa daerah Sumut dan Aceh. Jalur logistik putus akibat infrastruktur rusak parah, termasuk puluhan jembatan yang roboh, sehingga distribusi bahan bakar jadi tersendat.

2. Kereta Khusus Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi

Kabar gembira datang dari sektor transportasi. Mulai 1 Desember 2025, Kereta Khusus Petani dan Pedagang resmi beroperasi di rute Commuter Line Merak–Rangkasbitung. Layanan ini adalah kolaborasi antara KAI Commuter dan KAI, dan langsung jadi sorotan karena dianggap sangat membantu masyarakat kecil.

Yang menarik, interior keretanya dibuat beda. Kursi-kursinya dipasang sejajar dinding supaya ruangannya lebih lega dan bisa menampung hasil tani atau barang dagangan dengan nyaman. Tarifnya juga super terjangkau, cuma Rp3.000 karena disubsidi.

Harapannya, kereta ini bisa bikin distribusi barang lebih lancar, bantu ekonomi warga Banten, dan jadi bukti kalau pemerintah serius memperhatikan keadilan ekonomi untuk masyarakat..

3. Kabar Duka: Aktor Gary Iskak Meninggal Dunia

Dunia hiburan Indonesia lagi berduka. Aktor Gary Iskak meninggal dunia pada Sabtu (29/11/2025) setelah mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kabar ini bikin banyak orang kaget karena begitu mendadak.

Gary Iskak, yang dikenal sebagai sosok hangat dan humoris, pergi di usia 52 tahun. Ia dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan suasana penuh dengan tangis keluarga, istri, dan para sahabat sesama artis.

4. Tragedi Wang Fuk Court Hong Kong

Tragedi kebakaran besar di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, pada 26 November 2025 kemarin turut jadi perhatian dunia. Pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, Reuters melaporkan bahwa total korban meninggal dunia telah mencapai 156 orang, menjadikannya salah satu kebakaran paling mematikan di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir.

Pemimpin Hong Kong menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk komite penyelidikan independen yang dipimpin seorang hakim untuk menelusuri penyebab kebakaran serta meninjau pengawasan terhadap renovasi bangunan yang diduga memperparah penyebaran api.

Dalam penyelidikan pidana, polisi telah menangkap 15 orang atas dugaan tindak pidana pembunuhan (manslaughter). Selain itu, 12 orang lainnya ditahan dalam penyelidikan terpisah terkait dugaan korupsi. Belum ada kepastian apakah ada individu yang terlibat dalam kedua kasus tersebut sekaligus.

Di Indonesia, fokus warganet langsung tertuju pada kondisi WNI yang tinggal dan bekerja di sana. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi pada tanggal 29 November 2025 bahwa jumlah orang yang meninggal dunia mencapai 9 orang, selamat 120 orang, dirawat 1 orang dan belum teridentifikasi 9 orang.

5. Starlink Sumatra Awalnya Gratis, Kini Ramai Dipungut Biaya

Pada 29 November 2025, Elon Musk melalui akun X resminya mengumumkan bahwa layanan internet Starlink akan diberlakukan secara gratis untuk daerah terdampak bencana di Indonesia

Namun, info tersebut jadi sorotan banyak warganet setelah muncul kabar tentang adanya pungutan biaya. Salah satu postingan yang ramai di platform X menyebut ada dugaan pungli Rp20.000 per jam untuk penggunaan Starlink di daerah bencana. Info ini langsung bikin debat panjang soal transparansi layanan internet dan bagaimana masyarakat di wilayah terpencil bisa mendapatkan akses yang adil.

Pihak Starlink sendiri sudah memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan kalau layanan itu tetap gratis lewat program Indonesia Flood Support sampai akhir Desember 2025.

