Kucing Suka Pipis Sembarangan? Yuk Coba Tips Ini Supaya Rumah Tetap Bersih

TIPS PELIHARA KUCING - Ilustrasi kucing peliharaan. Kucing yang ‘hobi’ pipis sembarangan di rumah adalah salah satu permasalahan yang kerap ditemui oleh mereka yang memiliki anabul.

TRIBUNNEWS.COM — Memiliki kucing memang menyenangkan. Mulai dari suara “meong”nya, bulunya yang halus, hingga tingkahnya yang lucu, hal-hal tersebut bisa jadi hiburan kita sehari-hari.

Tapi, gimana ya kalau mereka sering pipis sembarangan di rumah? Wah… bisa bikin bad mood, bau nggak enak, lantai jadi kotor, dan bikin kamu capek bersihin sana-sini.

Harus diakui kalau ada hal-hal yang bikin repot juga saat memelihara kucing, apalagi soal kebersihan. Tenang, ada beberapa cara supaya kebiasaan itu bisa dicegah dan rumahmu tetap nyaman.

Kenapa Kucing Bisa Pipis Sembarangan?

Sebelum cari solusi, pertama kamu harus tahu dulu penyebabnya. Kadang, ada faktor-faktor tertentu yang bikin si meong pipis sembarangan. Bukan karena “nakal”, tapi karena alasan seperti kotak pasir (litter box) yang kotor, tidak nyaman, atau sulit dijangkau.

Faktor stres, ketidakcocokan pasir, atau bahkan kondisi medis juga bisa membuat kucing mencari tempat lain untuk pipis, lho.

5 Tips Supaya Kucing Tidak Pipis Sembarangan

Mengutip dari PetMD berikut ini tips supaya kucing kamu tidak pipis sembarangan!

1. Pastikan Litter Box Selalu Bersih

Kucing adalah hewan yang erkenal sangat peduli dengan kebersihan. Kalau litter box bau atau kotor, besar kemungkinan mereka akan cari tempat lain untuk pipis. Jadi, coba deh mulai rutin bersihkan pasir jika kotor, minimal buang kotoran setiap hari dan ganti pasir secara berkala.

2. Sediakan Lebih dari Satu Kotak Pasir (Jika Punya Lebih dari 1 Kucing)

Kamu bisa coba sediakan satu kotak per kucing. Ini penting agar setiap kucing punya ruang sendiri, apalagi kalau beberapa kucing tinggal serumah. Dengan banyak kotak, kemungkinan mereka bersinggungan makin kecil.

3. Tempatkan Litter Box di Lokasi yang Nyaman dan Mudah Dijangkau

Litter box nggak boleh disembunyikan di ruang gelap, bising, atau di tempat yang susah dijangkau kucing . Letakkan di area yang tenang, tapi tetap gampang diakses oleh anabul.

4. Gunakan Pasir & Kotak yang Disukai Kucing

Lokasi atau kebersihan tak selalu jadi masalah utama. Jenis pasir dan kotaknya juga berpengaruh, lho!

Ternyata, kucing punya preferensi sendiri terhadap tekstur dan aroma. Disarankan untuk menghindari pasir beraroma kuat dan pilih yang natural, tanpa pewangi, serta nyaman di kaki agar kucing merasa aman.

5. Perhatikan Stres dan Lingkungan Sekitar

Kucing adalah hewan yang sensitif dengan perubahan. Bertemu orang baru atau hewan yang baru dikenal mendengar suara keras, atau mengalami perubahan lingkungan bisa membuat mereka stres, lho!

Saat hal ini terjadi, salah satu cara mereka “menunjukkan protes” adalah dengan pipis sembarangan. Karena itu, coba lebih perhatikan kucingmu dan apakah ada perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika kucingmu terlihat stres, yuk mulai beri ruang aman, mainan, dan suasana tenang yang bisa membantu mereka merasa nyaman lagi!

Menurut PetMD, kalau sudah mencoba semua tips di atas tapi kucing masih pipis sembarangan, jangan dianggap remeh. Bisa jadi ada masalah kesehatan, misalnya infeksi saluran kemih, batu kandung kemih, atau gangguan lainnya, sehingga lebih baik konsultasikan ke dokter hewan dulu sebelum mengambil tindakan lebih jauh!

