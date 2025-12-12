SEDANG TRENDING: Rumor Winter-Jungkook hingga Tragedi Terra Drone

TRENDING MINGGU INI – Lima isu yang menyita perhatian publik, mulai dari bencana, hiburan, hingga kebakaran di gedung Terra Drone.

TRIBUNNEWS.COM – Mulai dari musibah kebakaran, rumor dunia hiburan, aksi kemanusiaan, hingga dugaan tindak penipuan dan polemik donasi publik–berikut rangkuman 5 topik yang paling ramai dibicarakan di minggu ke kedua Desember 2025:

5 Topik yang Ramai Dibahas Warganet Minggu ini

1. Gajah Bantu Bersihkan Kayu Pasca Banjir di Aceh

Aksi beberapa gajah terlatih yang membantu mengangkat kayu-kayu besar pasca banjir di Aceh menyita perhatian publik. Rekaman menunjukkan para pawang bersama gajah bekerja membersihkan tumpukan material yang menghalangi akses warga.

Di media sosial, reaksi warganet menyampaikan kontra karena menilai gajah bukanlah hewan yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengangkat atau menarik beban berat dalam kondisi ekstrem. Mereka berharap proses penanganan bencana tetap mempertimbangkan kesejahteraan satwa.

Perdebatan ini akhirnya membuka diskusi lebih luas mengenai praktik konservasi, pemanfaatan hewan dalam penanganan bencana, serta pentingnya memastikan keselamatan baik bagi warga maupun satwa yang terlibat.

2. Rumor Hubungan Winter aespa dan Jungkook BTS

Dunia K-Pop dibikin geger dengan rumor kedekatan antara Winter (aespa) dan Jungkook (BTS). Rumor tersebut berasal dari berbagai unggahan di media sosial yang dianggap sebagai “tanda” oleh sebagian penggemar.

Hingga kini, baik SM Entertainment maupun Big Hit Music belum memberikan konfirmasi. Banyak penggemar menyampaikan dukungan agar privasi kedua artis tetap dihormati dan tidak dispekulasikan berlebihan.

3. Kebakaran di Gedung Terra Drone Jakarta

Insiden kebakaran terjadi di gedung Terra Drone Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Foto dan video asap pekat yang menyebar cepat di media sosial memicu perhatian warganet. Penyebab kebakaran dikarenakan adanya ledakan baterai di lantai dasar sehingga api cepat menyebar dan menutup akses darurat.

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 22 orang dilaporkan meninggal dunia. Gedung tersebut diketahui digunakan sebagai tempat servis drone sekaligus kantor operasional.

Mengutip dari WartaKota pada Rabu (10/12/2025), Direktur Utama PT Terra Drone telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi telah menetapkan Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia berinisial MW sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 187 KUHP, Pasal 188 KUHP dan Pasal 359 KUHP.

4. Penipuan Wedding Organizer Ayu Puspita

Kasus penipuan oleh Wedding Organizer (WO) atas nama Ayu Puspita ramai diperbincangkan. Ratusan korban calon pengantin mengaku mengalami kerugian akibat tindakan Ayu Puspita yang diduga tidak sesuai kesepakatan dengan total kerugian mencapai 16 M.

Pihak kepolisian disebut telah menerima laporan dari korban dan tengah mendalami kasus. Respon warganet menyoroti pentingnya transparansi, legalitas usaha, dan kehati-hatian dalam memilih penyedia jasa pernikahan dan jangan tergiur dengan harga murah.

5. DPR Sindir Donasi Ferry Irwandi

Pernyataan salah satu anggota DPR yang menyinggung aktivitas donasi content creator Ferry Irwandi memicu perdebatan di ruang publik. Perdebatan ini menyentuh isu sensitif tentang bagaimana dana publik dikelola, baik oleh individu maupun lembaga, serta peran pengawasan.

Ferry Irwandi sendiri adalah sosok yang dikenal aktif dalam menggalang gerakan untuk berbagai isu sosial. Sindiran tersebut membuat warganet membandingkan transparansi yang diterapkan oleh content creator dengan pejabat negara.

6. Mobil Pengangkut MBG Tabrak Sejumlah Siswa & Guru Sekolah Dasar

Insiden kecelakaan di lingkungan sekolah menjadi sorotan publik pada Kamis (11/12/2025). Sebuah mobil pengangkut MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi pagi sekitar pukul 06.39 WIB.