Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Presisi Warna Baru Cetak Profesional

TRIBUNNEWS.COM – Epson, pemimpin teknologi global di bidang solusi pencetakan dan pencitraan, kembali menetapkan standar baru dalam dunia pencetakan profesional melalui kehadiran SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330. Dua printer foto format besar terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan para profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam setiap karya.

Sebagai penerus langsung dari SureColor SC-P6000 dan SC-P8000, kedua model ini menghadirkan berbagai penyempurnaan signifikan yang mendukung alur kerja modern di studio fotografi, agensi kreatif, hingga pelaku seni rupa dan fine art. Mulai dari fotografi profesional, proofing warna, periklanan, hingga reproduksi karya seni bernilai tinggi, SC-P7330 dan SC-P9330 menawarkan kepercayaan penuh pada setiap hasil cetak.

Baca juga: Epson Luncurkan SureColor SC-S9130: Inovasi Warna Tajam untuk Industri Signage

Ketajaman Gambar dan Akurasi Warna yang Menghidupkan Visi Kreatif

SureColor SC-P7330 (24 inci) dan SC-P9330 (44 inci) dikembangkan khusus untuk profesional yang tidak berkompromi terhadap detail. Dengan peningkatan signifikan pada akurasi warna dan kedalaman hitam, setiap cetakan mampu merepresentasikan visi kreatif secara utuh—lebih tajam, lebih kaya, dan lebih hidup.

Kehadiran formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet memungkinkan cakupan spektrum warna yang lebih luas. Hasilnya, reproduksi warna biru dan ungu tampil lebih akurat, gradasi warna menjadi lebih halus, serta detail gambar tercetak dengan kejelasan tinggi. Hal ini menjadikan kedua printer ini ideal untuk aplikasi yang menuntut ketepatan warna ekstrem, termasuk kebutuhan galeri, pameran, dan presentasi klien.

Bagi fotografer dan seniman, kualitas cetak yang konsisten memberikan keyakinan bahwa setiap karya tercetak sesuai dengan konsep awal. Sementara bagi studio dan agensi, hasil proof yang presisi membantu menjaga standar visual klien secara konsisten.

Produktivitas Andal untuk Alur Kerja Intensif

Untuk mendukung produktivitas tinggi, SC-P7330 dan SC-P9330 dibekali PrecisionCore MicroTFP Printhead 2,64 inci dengan 8.000 nozzle, yang memungkinkan penempatan tinta secara presisi sekaligus meningkatkan kecepatan cetak—bahkan untuk pekerjaan format besar—tanpa mengorbankan detail.

Teknologi Nozzle Verification Technology secara otomatis mendeteksi dan mengompensasi nozzle yang tersumbat, memastikan proses pencetakan berjalan lancar dan mengurangi risiko cetak ulang yang memakan waktu dan biaya.

Selain itu, penggunaan saluran tinta terpisah untuk Photo Black dan Matte Black menghilangkan jeda saat pergantian tinta, sehingga efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Peningkatan stabilitas pengumpanan media juga memastikan proses cetak tetap konsisten, baik untuk satu karya fine art eksklusif maupun produksi poster komersial dalam jumlah besar.

Fleksibel untuk Berbagai Media dan Aplikasi

Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan utama SC-P7330 dan SC-P9330. Kedua printer ini mendukung berbagai jenis media—mulai dari kertas foto premium, kertas fine art, kanvas, hingga poster—memberikan kebebasan penuh bagi pengguna untuk mengeksplorasi berbagai aplikasi kreatif tanpa perlu menggunakan beberapa perangkat berbeda.

Pengguna dapat mencetak visual borderless, karya berdampak tinggi, hingga aplikasi seni bertekstur dengan lebar hingga 44 inci. Desain roll dengan mekanisme minim spindle mempermudah dan mempercepat penggantian media, menjaga alur kerja tetap efisien dan fokus pada proses kreatif.

Kemudahan Penggunaan untuk Lingkungan Kerja Modern

Dengan pendekatan user-centric, SC-P7330 dan SC-P9330 dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang intuitif. Layar sentuh warna optik 4,3 inci yang dipadukan dengan lampu status berukuran lebih besar memastikan kontrol yang mudah dan visibilitas yang jelas, bahkan di lingkungan studio yang sibuk.

Struktur printer yang dirancang untuk meminimalkan debu membantu menjaga kualitas cetak tetap optimal, sementara sistem perawatan otomatis yang disempurnakan mengurangi waktu penyesuaian teknis. Hasilnya, pengguna dapat lebih fokus pada kreativitas—baik saat menyiapkan proof klien maupun mencetak karya edisi terbatas dengan kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan.

Komitmen Epson untuk Profesional Kreatif

“SureColor SC-P7330 dan SC-P9330 mencerminkan komitmen Epson dalam mendukung para profesional untuk mewujudkan visi mereka dengan penuh keyakinan,” ujar Lina Mariani selaku Head of Vertical Business Epson Indonesia. “Mulai dari fotografer dan seniman hingga agensi dan pelaku bisnis, kedua model ini menghadirkan presisi, fleksibilitas, dan produktivitas dalam satu solusi. Dengan hasil cetak berstandar galeri dan alur kerja yang lebih efisien, pelanggan kami dapat menghasilkan karya yang menginspirasi dan bernilai jangka panjang.”

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.co.id atau hubungi Epson Authorized Dealer terdekat.

Baca juga: SureColor G6030: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson