PT Gonusa Prima Distribusi Salurkan Bantuan Senilai 1,5 Miliar ke Sumut, Sumbar, dan Aceh

TRIBUNNEWS.COM - PT Gonusa Prima Distribusi, perusahaan yang dikenal dengan berbagai produk konsumsi unggulan, pada bulan Desember 2025 ini menyalurkan bantuan total senilai Rp 1,5 Miliar kepada masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

Bantuan disalurkan dalam bentuk produk PT Gonusa Prima Distribusi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak, yaitu:

Minuman Isotonik Hydroplus Kopi Caffino Permen Fox’s Gummy Croissant 5Days

"Kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Melalui produk-produk PT Gonusa Prima Distribusi, kami berharap dapat ikut membantu meringankan beban masyarakat," ujar Arief Suseno, Human Resource & General Affair PT Gonusa Prima Distribusi.

PT Gonusa Prima Distribusi turut mendukung masyarakat Indonesia, tidak hanya melalui produk berkualitas, tetapi juga melalui aksi nyata di saat-saat darurat.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak dan menjadi wujud solidaritas perusahaan terhadap bangsa.

