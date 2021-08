Kembali Melemah, Rupiah Berada di Level Rp 14.423 per Dolar AS, Berikut Kurs di 5 Bank

Petugas teller memperlihatkan pecahan 100 dollar US di salah satu bank di Tangerang Selatan. Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang kembali melemah, Kamis (26/8/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot kembali melemah ke Rp 14.423 per dolar AS, Kamis (26/8/2021).

Pada awal berdagangan ini, rupiah turun 0,17% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.398 per dolar AS.

Dilansir Kontan.co.id, rupiah memimpin pelemahan mata uang Asia terhadap dolar AS.

Selain rupiah, rupee India juga melemah 0,06%, yuan China melemah 0,05%, won Korea melemah 0,02%, dolar Singapura melemah 0,007% dan dolar Hong Kong melemah 0,004%

Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS.

Ringgit Malaysia menguat 0,15%, baht Thailand menguat 0,11%, dan pesso Filipina menguat 0,05%.

Disusul yen Jepang menguat 0,02% terhadap dolar AS.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 92,87, naik dari sehari sebelumnya yang ada di 92,82.

Adapun di Indonesia, Bank Central Asia (BCA) mematok kurs jual pada level Rp 14.426 per dolar AS.

Untuk kurs beli BCA adalah Rp 14.411 per dolar AS.

Kurs jual berarti pihak bank menjual dolar AS pada posisi ini.