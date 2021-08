Rupiah Dibuka Melemah ke Rp 14.440 per Dolar AS pada 27 Agustus 2021, Berikut Kurs di 5 Bank

Ilustrasi Nilai Tukar Rupiah. Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang dibuka melemah, Jumat (27/8/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot dibuka melemah ke Rp 14.440 per dolar AS pada awal perdagangan, Jumat (27/8/2021).

Pagi ini, rupiah turun 0,15% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.418 per dolar AS.

Dikutip dari Kontan.co.id, rupiah melemah bersama mata uang lain di Asia.

Di mana Pesso Filipina melemah 0,21%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia melemah 0,05%, dan won Korea melemah 0,04%.

Kemudian, dolar Taiwan melemah 0,007% dan dolar Hong Kong melemah 0,003% terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS.

Baht Thailand menguat 0,12%, yen Jepang menguat 0,06%, rupee India menguat 0,02%, dan dolar Singapura menguat 0,007%.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 93,04, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 93,06.

Karyawan menunjukan uang rupiah di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang dibuka melemah, Jumat (27/8/2021).(TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Adapun di Indonesia, Bank Central Asia (BCA) mematok kurs jual pada level Rp 14.436 per dolar AS.

Untuk kurs beli BCA adalah Rp 14.422 per dolar AS.