Siap Bersaing dengan Grab dan Gojek, Tarif AirAsia Ride Diklaim Lebih Murah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maskapai penerbangan AirAsia memperluas bisnis transportasi dengan memperkenalkan layanan taksi online AirAsia Ride.

Kabar ini diumumkan lewat akun Instagram resmi AirAsia dan sudah dikonfirmasi oleh CEO AirAsia, Tony Fernandes.

Dia menyebut layanan ini lebih murah dan menawarkan pengalaman berkendara yang lebih baik.

"Cheapest and Best ride you’ll ever experience. Book a ride now. super easy" tulis Tony Fernandses dalam unggahan AirAsia di akun Instagram.

Hadirnya layanan ride hailing ini ke depan dapat menjadi pesain Grab serta Gojek, yang bergerak di bisnis yang sama.

Meski begitu, layanan ride hailing AirAsia ini baru bisa melayani konsumen Malaysia. Tetapi bukan tidak mungkin akan diperluas ke negara lain seperti Indonesia.

Mengutip situs Forbes pada Selasa (31/8/2021), CEO AirAsia Super App Amanda Woo mengatakan, pihaknya siap melayani penumpang dengan sepenuhnya melalui layanan AirAsia Super App.

AirAsia Ride di Malaysia diklaimsudah memiliki 1.500 pengemudi yang sudah beroperasi dan terdapat sekitar 5.000 pengemudi baru yang siap dikerahkan dalam 6 bulan kedepan.

AirAsia menawarkan kode promo potongan harga sebesar 3 ringgit Malaysia untuk perjalanan pertama, berlaku mulai 24 Agustus 2021 sampai 30 September 2021.

Menurut laporan dari Malay Mail, CEO AirAsia Ride Malaysia Lim Chiew Shan mengatakan layanan AirAsia ride akan menawarkan tarif rata-rata 1 ringgit Malaysia per km atau Rp 3.458 per km.

"Penumpang dapat memesan perjalanan berdasarkan permintaan waktunya (booking) atau memesan perjalanan mereka secara langsung," ungkap Lim.