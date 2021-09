Laksono Jadi CEO Baru di Payment Gateway PrismaLink

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PrismaLink International (PrismaLink), salah satu perusahaan fintech penyedia layanan payment gateway, membarui susunan manajemennya.

Laksono ditunjuk menjadi CEO baru awal 2021 ini menggantikan Iljas Ridwan.

Iljas kini menduduki posisi baru sebagai komisaris.

Bagi Laksono, financial technology bukanlah hal yang baru. Laksono mmeiliki pengalaman 24 tahun di dunia perbankan.

Dia pernah menjabat sebagai Head of Electronic Banking, Head of Funding Products & Marketing, dan Head of Funding Products & Customer Segmentation di Bank Central Asia (BCA), serta Head of Electronic Banking Group, Head of Card Business Group, dan Head of IT Global Banking di Maybank Indonesia.

"Saya berharap PrismaLink dapat semakin dikenal dan bisa menjadikan PrismaLink sebagai best in class payment gateway di Indonesia, sehingga semakin banyak lagi bank dan merchant yang akan bekerja sama dengan kami,” ungkap Laksono.

Perubahan struktur kepemimpinan ini juga sebagai bentuk penyegaran pada organisasi

dengan tenaga profesional.

Laksono dipercaya dapat memimpin dan membawa perubahan yang baik bagi PrismaLink.

“Laksono adalah figur yang tepat untuk memimpin dan membawa PrismaLink menjadi payment gateway terbaik di Indonesia,” kata Iljas Ridwan.

Dilansir dari situs Bank Indonesia, transaksi digital banking akan meningkat hingga 19 persen di 2021 ini.

Kegiatan online payment kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang dapat dipermudah

melalui layanan dari PrismaLink yang memiliki tagline Payment Made Simple.

“Masih ada peluang dan potensi untuk terus berkembang maju terutama di era pandemi ini, dimana semakin banyak UMKM hingga perusahaan besar memanfaatkan platform online untuk melakukan transaksi."

"Kami fokus untuk terus mengembangkan produk yang telah dimiliki dan melakukan

berbagai inovasi,” kata Laksono.