Rupiah Dibuka Menguat ke Rp 14.257 per Dolar AS pada 6 September 2021, Berikut Kurs di 5 Bank

Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat dan rupiah di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang dibuka menguat, Senin (6/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Pada awal perdangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot dibuka menguat ke Rp 14.257 per dolar AS, Senin (6/9/2021).

Saat ini, rupiah naik 0,04% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.263 per dolar AS.

Dikutip Kontan.co.id, rupiah hari ini diprediksi berpeluang menguat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rupiah akan mendapat sentimen positif dari rilis data tenaga kerja AS pada akhir pekan lalu yang melambat.

Diketahui, data non farm payroll AS tercatat hanya sebesar 235.000 atau turun dari 943.000 pada bulan sebelumnya.

Bahkan, angka tersebut, juga lebih rendah dari perkiraan konsensus yang sebesar 750.000.

“Dengan menurunnya data tersebut, maka mendorong sentimen positif bagi aset berisiko, termasuk rupiah.

Hal ini karena memperlihatkan pemulihan ekonomi AS pada kuartal III-2021 ini berpotensi cenderung melambat dibanding kuartal sebelumnya,” kata Josua kepada Kontan.co.id.

Baca juga: Update Harga Emas Batangan Antam: Turun Menjadi Rp 942.000 Per Gram, Ini Daftar Lengkapnya

Josua juga meyakini, hal tersebut akan semakin memperkuat pernyataan dovish dari Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium Jackson Hole yang menyebut tapering The Fed tidak akan serta merta diikuti dengan kenaikan suku bunga oleh The Fed.

Selanjutnya, pada perdagangan Senin (6/9/2021), Josua memperkirakan, rupiah berpotensi menguat yang berada di rentang Rp 14.200 - Rp 14.325 per dolar AS.