Ulang Tahun ke-15, Watsons Gelar Anniversary Sale

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut hari jadi ke-15, PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia) menggelar program Anniversary Sale berupa diskon dari berbagai brand favorit sampai dengan 70 persen dan juga pemilihan merk terbaik melalui Watsons HWB (Health, Wellness and Beauty) Awards.

Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati mengatakan, saat ini Watsons memiliki lebih dari 154 tokodi Indonesia dan terus akan menambah outlet di berbagai daerah, termasuk konsep terbaru Watsons Street Store.

Pihaknya juga akan memperluas platform belanja online resmi (e-commerce) juga official store di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Halodoc, Bima+, Gomart dan Grabmart.

Di perayaan ulang tahun kali ini, Watsons menghadirkan berbagai kejutan mulai dari promo menarik seperti diskon hingga 70 persen, tambahan diskon 15 persen bagi pemegang kartu kredit bank tertentu, juga tambahan diskon dari brand health and beauty favorit.

Baca juga: Dibanderol Mulai dari Rp 14 Jutaan, Ini Keunggulan Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Pihaknya juga menyelenggarakan Watsons Health, Wellness and Beauty (HWB) Awards 2021, penghargaan untuk merk kesehatan dan kecantikan yang telah tersedia di Watsons dengan tema Spotlight on your Faves.

Baca juga: Review Realme Smart TV 4K 50 Inch, Televisi Pintar yang Bikin Kita Makin Betah di Rumah

]HWB Awards merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia dan tahun ini merupakan kali kedua diselenggarakan sebagai apresiasi kepada bisnis partner.

Baca juga: Bank Mandiri Kenalkan Aplikasi KPR dan Pencarian Properti untuk Milenial

Seperti tahun sebelumnya, selama 2 bulan Watsons membuka voting dari pelanggan melalui website Watsons HWB Vote untuk ikut memilih merk favorit.

Hasil voting akan digabungkan dengan berbagai penilaian yang salah satunya adalah total penjualan dalam kurun waktu 1 tahun.

Selain itu pelanggan bisa juga berbelanja di situs resmi Watsons dan aplikasi WatsonsID yang dapat diunduh di AppStore dan PlayStore.