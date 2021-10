Agen Asuransi Perlu Lakukan Ini Agar Tetap Produktif di Masa Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendemi Covid-19 berimbas di segala profesi. Salah satu yang paling terdampak adalah profesi agen asuransi.

Ketua Umum Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI), Lucia Wenny menuturkan perlunya strategi atau tips buat para agen asuransi untuk tetap produktif di saat pandemi.

Menurutnya, setiap agen asuransi harus dilengkapi dengan 8 Powerful Words.

"Pertama, tanamkan Kepercayaan diri bahwa kita bisa mengikuti New Normal bahkan next New Normal. Kedua, Tetap Kuat terhadap impian, percaya akan pencapaian."

"Ketiga, Pantang Menyerah, karena dengan kemajuan setiap hari akan meningkatkan hasil yang besar. Keempat, jangan lupa Bersyukur," kata Lucia Wenny di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Kemudian yang kelima adalah Kerja Keras sebab hal-hal baik datang kepada mereka yang bergerak cepat.

Dengan bekerja keras untuk mencapai hasil, maka hasillah yang akan berbicara. Keenam, rendah hati. Ketujuh, Ramah, karena dengan keramahan menjadikan suasana hati yang akrab.

Terakhir, tetap tersenyum karena senyuman membuat hidup lebih indah. Intinya adalah Strong & Survive," urai Wenny.

Dalam rangka memperingati HUT ke-5 PAAI pada 28 Oktober 2021, PAAI akan menyelenggarakan Webinar dengan tema Strong & Survive. Hal ini merespon kondisi saat ini yang sudah hampir dua tahun memasuki Era baru, yang praktis tidak terlalu mudah dilewati.

