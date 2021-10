Rasakan Keajaiban, Platform Global yang Membawa Pesan Persatuan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rasakan Keajaiban atau Real Magic™ menjadi filosofi dan platform global terbaru Coca-Cola. Bersama platform ini, Coca-Cola ingin mengajak semua orang untuk merayakan keajaiban dari arti kemanusiaan yang sesungguhnya.



Real Magic™ (Rasakan Keajaiban) menyoroti komitmen baru Coca-Cola yang lebih relevan dengan dunia, yaitu untuk mempersatukan dan memberikan semangat baru bagi orang-orang di setiap harinya.

Platform ini dibangun berdasarkan pelajaran penting yang diperoleh Coca-Cola dalam 18 bulan terakhir: bahwa keajaiban dapat ditemukan di sekitar kita pada momen-momen tak terduga sekalipun, yang mampu mengubah kehidupan monoton sehari-hari menjadi luar biasa dan lebih bermakna.

Tak hanya itu, platform ini juga mengakui banyaknya kontradiksi yang dialami generasi muda dalam perjalanan menemukan keselarasan dan koneksi antar sesama di dunia virtual yang semakin terbagi ini.



“Real Magic™” (Rasakan Keajaiban) berakar pada keyakinan bahwa dikotomi dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih menarik – dunia dengan orang-orang yang luar biasa, beragam peluang tak terduga, dan berbagai momen indah. Pada saat yang sama, platform ini menangkap esensi dari Coca-Cola itu sendiri: rasa yang begitu nyata dan tak terlukiskan, unik,serta tentu tak lepas dari sentuhan Real Magic™," kata Manolo Arroyo, Chief Marketing Officer The Coca-Cola Company, dikutip Minggu (10/10/2021).

Real Magic ™ (Rasakan Keajaiban) adalah platform brand global baru pertama Coca-Cola sejak tahun 2016 dan diluncurkan bersamaan dengan identitas visual brand yang diperbarui, serta desain logo dengan perspektif baru.

Terinspirasi dari penempatan logo ikonik Coca-Cola yang berbentuk melengkung baik pada kemasan botol maupun kalengnya, desain logo "Hug" menampilkan sebuah tanda visual yang bertujuan untuk merangkul serta membingkai berbagai momen penuh keajaiban.



“Real Magic ™ (Rasakan Keajaiban) bukanlah sekadar tagline atau kampanye one-off yang hanya terjadi sekali saja, melainkan sebuah filosofi dan keyakinan jangka panjang ,” kata Arroyo.



Real Magic ™ (Rasakan Keajaiban) diluncurkan bersamaan dengan kampanye baru yang berjudul “One Coke® Away From Each Other (Keajaiban Coca-Cola Mempersatukan Kita)”. Kampanye yang memadukan dunia nyata dengan virtual ini bertindak sebagai sebuah metafora yang menekankan pada keyakinan bahwa hal yang mempersatukan dapat mengalahkan perbedaan, serta mengajak untuk merayakan sisi kemanusiaan.