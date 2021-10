Jadi Tempat Kerja Inspiratif di Masa Pandemi, Unifam Sabet Stellar Workplace Award 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama pandemi ini, PT United Family Food (Unifam) mendorong pemanfaatan teknologi untuk memberikan informasi terkini dan mengakomodir kebutuhan karyawan lewat webinar serta task force khusus.

Berbagai upaya ini dilakukan untuk menjaga employee engagement dan menjaga komunikasi agar tetap efektif di dalam perusahaan.

"Kami melakukan ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan karyawan saat bekerja di Unifam, baik di wilayah kantor, pabrik maupun rumah. Berbagai kebijakan tersebut membuat karyawan merasakan perusahaan akan tetap tumbuh walaupun dalam kondisi pandemi saat ini," kata Windy Prastiwi, Head of Human Capital Unifam kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Berbagai program yang dilakukan Unifam ini memperoleh apresiasi Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment & Satisfaction dari Stellar Workplace Award 2021 berdasarkan hasil survei GML Consulting dan Kontan.

Windy Prastiwi menyebut, penghargaan ini merupakan apresiasi dari kerja keras seluruh tim di Unifam untuk menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan positif bagi para karyawan walaupun di kondisi pandemi.

"Penghargaan ini juga semakin memacu kami untuk terus memberikan value dan mewujudkan visi perusahaan yaitu menjadi Pemain Kelas Dunia di Industri Makanan,” katanya.

Stellar Workplace Award 2021 merupakan penghargaan untuk para perusahaan yang mampu menciptakan tempat atau lingkungan bekerja nyaman sehingga mampu mewujudkan tingkat employee engagement yang tinggi walaupun di masa pandemi.

Karakteristik “Stellar Workplace” ditentukan oleh 2 hal yaitu Commitment (Commitment to Organization, Commitment to Work Unit, & Commitment to Task) dan Satisfaction (Actualization, Development & Growth, Teamwork & Trust, Safety & Comfort, serta Reward & Facility) yang menentukan tingkat employee engagement dari karyawan.

Dari karakteristik tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran berikut yaitu potentially engaged, actively engaged, disengaged, dan passively engaged.

Survei Stellar Workplace Award 2021 diikuti oleh setiap level karyawan baik staff hingga top management dengan total responden 3.138 orang dari berbagai perusahaan dan industri.

Tahun ini terjadi kenaikan yang signifikan pada kelompok Actively Engaged karyawan yang menunjukkan bahwa perusahaan terus berupaya membangun employee engagement walaupun di tengah masa pandemi.