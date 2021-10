Akhirnya Bisa Bernapas Lega, DPR AS Naikkan Plafon Utang 28,9 Triliun Dolar AS Untuk Cegah Default

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui peningkatan batas pinjaman pemerintah menjadi 28,9 triliun dolar AS.

Sebelumnya, Demokrat di DPR AS telah menyetujui peningkatan 480 miliar dolar AS dalam batas pinjaman pemerintah Amerika Serikat, untuk mencegah default imbas dari utang negara.

Dengan adanya persetujuan ini, total utang AS yang saat ini sekitar 28,4 triliun dollar AS telah dapat izin untuk meningkat (plafon utang) menjadi sekitar 28,9 triliun dolar AS.

“Demokrat, yang secara sempit mengendalikan DPR, mempertahankan disiplin partai untuk meloloskan kenaikan batas utang yang diperjuangkan dengan susah payah dalam pemungutan suara Selasa malam, untuk sementara menaikkan batas pinjaman pemerintah menjadi 28,9 triliun,” jelas publikasi Al Jazeera seperti dikutip Tribunnews, Kamis (14/10/2021).

Republik Tulis Surat

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menulis kepada Biden pada Jumat (8/10/2021) bahwa dia tidak akan lagi bekerja dengan Demokrat untuk peningkatan plafon utang lainnya.

McConnell adalah senator dari Partai Republik yang mendukung RUU kenaikan plafon utang as di level Senat AS pada 7 Oktober.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Ketua DPR AS Nancy Pelosi optimistis bahwa kubu Demokrat dapat melakukan perubahan untuk mengurangi biaya rencana kebijakan sosial mereka tepat waktu.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa pemerintah memiliki beberapa pilihan yang akan dibuat sebagaimana dilanri The Guardian.