Terapkan Budaya Perusahaan 'I Am First Squad', Link Net Dinyatakan Unggul di Bidang Pengembangan SDM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan telekomunikasi PT Link Net Tbk dinyatakan unggul dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada ajang Indonesia Human Capital Award VII-2021 (IHCA-VII-2021) yang diselenggarakan di Yogyakarta (17/9/2021).

Di kegiatan bertajuk “Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era” yang diselenggarakan secara hybrid oleh Economic Review tersebut, Link Net menjadi 2nd The Best Indonesia Human Capital 2021 dengan predikat Platinum – A – Very Excellence untuk kategori Non Finance – Public Company.

Perusahaan ini juga meraih The Best Indonesia Human Capital Director 2021 in Innovation & Digital Human Capital di ajang yang sama.

“Strategi Human Capital (HC) yang kami terapkan telah menjadikan Link Net sebagai ekosistem terbaik bagi seluruh talent dan leader untuk bekerja dan berkarya," ujar Yosafat Hutagalung, Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk.

Yosafat menjelaskan, perusahaannya menjalankan budaya perusahaan I AM First Squad yang mengandung delapan nilai utama yang membuat seluruh First Squad memiliki peluang untuk tumbuh dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki dengan optimal.

Selain itu, budaya I AM First Squad dan strategi Human Capital Link Net juga difokuskan untuk mendorong pertumbuhan PT Link Net Tbk, menjadikannya sebagai perusahaan terbaik dalam industri teknologi, serta dapat terus berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

“Kami yakin budaya dan Human Capital adalah faktor terpenting dalam membangun eksistensi dan keberlanjutan perusahaan,” tambah Yosafat.

First Squad merupakan identitas seluruh karyawan PT Link Net Tbk. Kesiapan dan kualitas mereka menjadi kunci kesuksesan Link Net dalam menentukan respon yang tepat, akurat untuk menghadapi berbagai disrupsi teknologi dan digital.

Hal ini sekaligus menjawab tantangan serta kebutuhan konsumen melalui solusi layanan dan produk inovatif. Dengan begitu, Link Net dapat terus menciptakan kinerja perusahaan yang terbaik.

First Squad juga dipersiapkan untuk mampu mengelola dan membangun komunikasi, kolaborasi dan sinergi melalui digitalisasi pengelolaan Human Capital dan interaksi kerja.