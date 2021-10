Berikut Kurs Dollar Hari Ini di Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA, Cek Sebelum Lepas Rupiah

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) Kamis (14/10/2021) sore ini ditutup menguat sebesar Rp 14.115 per Dolar AS atau menguat 0,7 persen dari penutupan sebelumnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bagi anda yang ingin melakukan penukaran valuta asing (valas) dollar Amerika Serikat, referensi kurs dari perbankan patut anda ikuti.

Pada hari ini Selasa 19 Oktober 2021, situs resmi Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA menampilkan beberapa kurs dollar rupiah baik di TT counter, special rate, maupun bank notes.

Berikut detail kurs dollar rupiah yang dikutip dari laman Bank Mandiri (Diperbarui pada pukul 10.20 WIB per 19 Oktober 2021)

Kurs dollar rupiah special rate:

Kurs beli Rp 14.060 per dollar AS

Kurs jual Rp 14.090 per dollar AS

Kurs dollar rupiah TT counter:

Kurs beli Rp 13.900 per dollar AS

Kurs jual Rp 14.250 per dollar AS

Kurs dollar rupiah bank notes:

Kurs beli Rp 13.900 per dollar AS

Kurs jual Rp 14.250 per dollar AS

Berikut detail kurs dollar rupiah yang dikutip dari situs resmi BRI (Diperbarui pada pukul 09.40 WIB per 19 Oktober 2021):