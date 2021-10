Perusahaan Properti Asal China, Modern Land Default, Saham Properti Turun

TRIBUNNEWS.COM, HONG KONG/SHANGHAI - Perusahaan properti China, Modern Land, telah melewatkan pembayaran obligasi yang jatuh tempo pada awal pekan ini.

Kondisi ini menambah kekhawatiran mengenai dampak yang lebih luas dari krisis utang yang menjerat China Evergrande Group dan menyeret saham di sektor ini.

Melansir Reuters, Selasa 926/10), Perencana negara China akan bertemu dengan perusahaan properti yang terlilit utang besar dalam mata uang dolar di kemudian hari untuk mengambil stok dari total volume penerbitan dan kemampuan pembayaran mereka, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang likuiditas.

Modern Land (China) Co Ltd mengatakan dalam sebuah pengajuan pada hari Selasa bahwa mereka belum membayar pokok dan bunga atas senior notes 12,85% yang jatuh tempo pada hari Senin karena "masalah likuiditas yang tidak terduga".

Pengembang gagal "satu per satu", kata seorang investor dengan paparan utang hasil tinggi China, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

"Pertanyaannya selalu, siapa selanjutnya?"

Awal bulan ini, Fantasia Holdings Group juga mengalami gagal membayar obligasi dolar yang jatuh tempo yang meningkatkan kekhawatiran di pasar utang internasional, sudah diguncang oleh kekhawatiran apakah Evergrande akan memenuhi kewajibannya.

Evergrande, yang nyaris menghindari default yang mahal minggu lalu, terhuyung-huyung atas kewajiban lebih dari US$ 300 juta dan memiliki tenggat waktu pembayaran utama pada hari Jumat.

Saham pengembang properti memperpanjang kerugian, tertekan juga oleh kekhawatiran atas rencana China untuk memperkenalkan pajak real estat.

Indeks Real Estat CSI 300 China turun 2,7%, dan Indeks Properti Daratan Hang Seng juga turun hampir 5,1%. Indeks Hang Seng yang lebih luas turun tipis 0,6% sementara indeks CSI300 China turun 0,3%.

Prospek penularan dan lebih banyak default telah membebani sektor ini dalam kemunduran besar bagi investor.

Chinese Estates Holdings Ltd mengatakan akan membukukan kerugian sebesar HK$ 288,37 juta atau setara US$ 2,24 miliar pada tahun fiskal saat ini dari penjualan obligasi terbaru yang diterbitkan oleh pengembang properti China Kaisa Group Holdings Ltd.

Saham China Evergrande turun 7,1%. Saham unit kendaraan listrik turun 5,5% setelah sebelumnya naik sebanyak 5,8% karena pengembang mengatakan akan memprioritaskan pertumbuhan bisnis EV-nya.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Perusahaan properti asal China, Modern Land mengalami default, saham properti turun