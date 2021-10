Tingkatkan Mutu, PGN Kembangkan Layanan Pelanggan Berbasis Digital

Subholding Gas Pertamina Raih 5 Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus berinovasi dan mengembangkan contact center dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta pelanggan perseroan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan infomasi, serta penanganan keluhan pelanggan dapat ditangani secar cepat dan tepat oleh perseroan.

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz mengatakan, pada era transformasi digital, PGN senantiasa berinovasi dalam mengembangkan layanan pelanggan berbasis digital.

Salah di antaranya, melalui digital transformation dengan konsep customer experience sehingga publik juga semakin merasakan kehadiran PGN di tengah-tengah masyarakat.

“Ini merupakan bentuk inisiatif PGN untuk tetap relevan dengan pelanggan (customer), pasar (market), dan proses bisnis internal (internal business process)," ujar Faris dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Saat ini, kata Faris, PGN telah meluncurkan layanan informasi pelanggan melalui aplikasi percakapan WhatsApp (WA).

"Tim Contact Center berkontribusi sebagai garda depan pelayanan maupun garda depan bisnis perusahaan yang berkomunikasi langsung dengan 500.000 pelanggan di berbagai sektor yang tersebar di 60 kabupaten atau kota di Indonesia," papar Faris.

Atas hal itu, PGN pun mendapat lima penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2021.

Lima penghargaan yang didapat PGN yaitu, Platinum kategori Agent English, Gold kategori Customer Service, Gold kategori Best of Best Agent Outbond dan Customer Service, Silver kategori Agent Premium, serta Penghargaan Bronze kategori Best of Best Agent Outbong dan Customer Service.