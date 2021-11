PLN Butuh Dana Rp 7 Ribu Triliun Kejar Target Karbon Netral 2060

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) membutuhkan dana 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp 7 ribu triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS) untuk mengejar target karbon netral pada 2060.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi mengatakan, perseroan menyiapkan peta jalan mencapai komitmen dan aksi iklim Indonesia (Nationally Determined Contribution/NDC) pada 2030 dan dalam mengejar target Carbon Neutral 2060.

Peta jalan yang disiapkan PLN, kata Evy, akan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekivalen pada 2060, di mana peta jalan ini terdiri dari 13 inisiatif hingga 2060.

"Inisiatif jangka pendek ini (NDC 2030) akan membutuhkan dukungan belanja modal (capex) sebesar 148 miliar dolar AS," kata Evy, Jumat (5/11/2021).

Adapun sembilan inisiatif disiapkan mendukung NDC 2030, di antaranya pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke EBT, pengembangan pembangkit gas, menerapkan teknologi PLTU ramah lingkungan.

Kemudian, memensiunkan PLTU, penerapan co-firing, melakukan penerapan efisiensi dan menurunkan susut jaringan, percepatan memensiunkan PLTU, Carbon Capture and Storage (CCS), serta penerapan co-firing berbasis hidrogen.

Terkait program jangka panjang untuk mencapai target Carbon Neutral 2060, PLN memiliki tambahan empat inisiatif.

Seperti penambahan pembangunan pembangkit EBT, baterai, dan interkoneksi sistem listrik, penambahan co-firing berbasis hidrogen, penambahan CCS, serta penambahan PLTU pensiun.

Ia menyebut, PLN setidaknya membutuhkan investasi mencapai 500 miliar dolar AS untuk beralih dari skenario business as usual (BAU) menjadi carbon neutral dengan biaya mitigasi senilai 35 dolar AS sampai 40 dolar AS per ton CO2 ekivalen.

