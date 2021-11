Manfaatkan Peluang Bisnis Waralaba dan Lisensi di Penghujung Tahun 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri waralaba dan lisensi masih menjadi pilihan menarik dan mempunyai peluang yang patut dicoba oleh para pelaku bisnis di tengah masa pandemi. Namun, hal ini harus dapat diselaraskan dengan strategi yang tepat dalam hal pengelolaan operasional dan branding agar dapat mempertahankan serta mempercepat pertumbuhan bisnis tersebut.

Dyandra Promosindo bersama dengan Asosiasi Franchise (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) kembali menyelenggarakan IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021 yang sebelumnya tertunda karena pandemi. IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021 akan diselenggarakan dengan konsep hybrid, yaitu perpaduan penyelenggaraan offline selama 3 hari di Jakarta Convention Center dan penyelenggaraan secara online pada 12-14 November 2021 melalui platform https://www.ifra-virtualexpo.com/ mulai 12-30 November 2021.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai domestic consumption cukup besar, yang akan menciptakan domestic demand. Hal ini, akan mendorong orang untuk melalukan investasi sehingga roda perekonomian Indonesia berputar. “Pada kesempatan ini, usaha pada bidang food & beverages dan retail mulai berkembang dan akan bertahan karena bidang tersebut yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Diharapkan usaha tersebut menjadi usaha yang sustainable.”, jelas Anang Sukandar, CFE., Ketua Umum AFI.

Melalui tema "Sustaining & Accelerate Your Business Growth Through Local and Global Market", pameran ini menargetkan 15 ribu pengunjung selama penyelenggaraan dan diikuti lebih dari 150 peserta dari 250 brand seperti: Food & Beverages, Course & Education Center, Automotive, Retail Minimarket, Consultant & Association, Beauty, Health, & Spa, Fintech & Payment Online System Bubble Tea & Drinks Laundry & Services Delivery, Services Coffee, Cafe & Restaurant, Digital Ads, Lifestyle and Education.

Pameran IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021 akan menghadirkan program-program pendukung terbaik yang dapat diakses offline dan online. Program tersebut diantaranya adalah Hybrid Business Matching, Offline Booth & Virtual Booth, Hybrid Classroom, Hybrid Celebpreneur Talkshow, Interactive Quiz, Lucky Draw, Stage Performance, Hybrid Retiree’s Seminar, The 5th IFBCC, Hybrid Meet The Experts, Hybrid IFRA Awarding & Gathering dan IFRA Webinar Series.

"IFRA Hybrid Business Expo akan kembali hadir secara offline di Jakarta Convention Center, dengan kombinasi pameran virtual. Persiapan kepesertaan sudah 90%, kami berharap situasi berlangsung kondusif dan penyelenggaraan IFRA Hybird Expo juga mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan standar penyelenggaraan event dari pemerintah," jelas Raenita Pristiani Akruariana selaku Project Manager IFRA Hybrid Expo. IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021 diharapkan menjadi salah satu peluang sekaligus pengembangan bisnis waralaba dan lisensi dalam upaya membuka lapangan pekerjaan dan pemulihan perekonomian.

“IFRA Hybrid Business Expo 2021 dapat menjadi momentum kebangkitan bagi para pelaku usaha untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin baik khususnya pada industri waralaba dan lisensi,” tutup Susanty Widjaya, CFE., Ketua Umum ASENSI.

Untuk hadir dan mendapatkan tiket masuk ke pameran IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021 pengunjung cukup melakukan registrasi melalui laman https://www.ifra-indonesia.com/registration/visitor dan pameran ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Untuk mengetahui informasi terkini seputar IFRA Hybrid Expo silakan follow IG IFRA @ifra_expo atau kunjungi websitenya www.ifra-indonesia.com.