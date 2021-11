Rupiah Pagi Ini Melemah di Pasar Spot di Rp 14.240 Per Dollar

Laporan Reporter Kontan, Herlina KD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rupiah spot melemah pada perdagangan Rabu (17/11) pagi. Pukul 09.15 WIB, rupiah spot ada di Rp 14.240 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,14% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.220 per dolar AS.

Di Asia, rupiah melemah bersama mayoritas mata uang Asia lainnya. Won Korea melemah 0,27%, ringgit Malaysia melemah 0,16%, rupiah melemah 0,14%.

Sementara itu, pesso Filipina melemah 0,14%, dolar Taiwan melemah 0,09%, dolar Singapura melemah 0,01% dan dolar Hong Kong melemah 0,008% terhadap dolar AS.

Sedangkan baht Thailand, yuan China dan rupee India menguat terhadap dolar AS dengan penguatan masing-masing 0,01%, 0,12% dan 0,15%.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 95,90, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 95,91.

