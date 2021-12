Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fitur tabungan emas Pegadaian kini tersedia di aplikasi Bareksa.

Hadirnya produk PT Pegadaian (Persero) ini untuk memperluas akses dan mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas.

Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono mengatakan, adanya tabungan emas Pegadaian ini diharapkan kedepan para nasabah Bareksa tertarik untuk menambah portofolio investasi, khususnya pada instrumen emas.

"Selain itu, kerjasama ini juga akan semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan Pegadaian secara online," katanya, Minggu (5/12/2021).

Teguh mengatakan, Bareksa menjadi platform aplikasi finansial dan investasi pertama yang menggunakan Tabungan Emas Pegadaian.

"Kini seluruh masyarakat bisa menabung emas dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Bareksa,” Ujar Teguh.

Co-founder CEO Bareksa Karaniya Dharmasaputra mengatakan, kerjasama ini makin mengokohkan Bareksa sebagai platform e-investasi terintegrasi di Indonesia.

"BareksaEmas menawarkan pilihan diversifikasi investasi, melengkapi produk reksadana dan Surat Berharga Negara yang sebelumnya sudah tersedia di aplikasi Bareksa," katanya.

BareksaEmas juga dilengkapi berbagai fitur unggulan, diantaranya Proses registrasi dan validasi KYC (Know Your Customer) sepenuhnya dilakukan secara online, nominal transaksi pun sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp 50.000, baik untuk pembelian atau penjualan (buyback), Investor juga dapat membeli (top up) ataupun menjual emas di BareksaEmas hingga 100 gram per hari.

Selain itu pembayaran di BareksaEmas bisa dilakukan melalui transfer bank, internet banking, ATM, virtual account, hingga uang elektronik.

Salah satu moda pembayaran yang sangat mudah dan praktis adalah OVO, karena bisa terverifikasi otomatis secara real time dan tanpa ada biaya administrasi.