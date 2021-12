Aksi Dustin dan Tretan Sambangi Pelanggan Setia IndiHome di ‘Grebek Teknisi’

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Just On IndiHome (JOIN) the Series mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sejak ditayangkan melalui platform Youtube di kanal IndiHome pada 14 November 2021.

Dikemas dengan cara menghibur, program edukasi seputar layanan IndiHome ini diperankan langsung oleh komedian Dustin Tiffani dan Tretan Muslim. Berkat atensi masyarakat, JOIN the Series telah mendapatkan satu juta penonton.

Kali ini, Tretan dan Dustin melanjutkan misinya sebagai teknisi IndiHome dengan mendatangi rumah pelanggan. Pada tayangan yang dinamai Grebek Teknisi ini, sambil berkeliling, keduanya langsung mendatangi rumah para pelanggan IndiHome untuk menjawab masalah, memberikan edukasi, dan mendatangkan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelanggan.

Dalam tayangan Grebek Teknisi, Tretan berperan sebagai teknisi senior IndiHome yang dengan sabar mengajarkan segala hal kepada Dustin yang berperan sebagai teknisi magang.

Alhasil, kolaborasi kedua teknisi IndiHome ini mendapat respon positif di mata netizen dan jadi trending topik #GrebekTeknisiMagang di jagat twitter.

"Selalu kocak banget sama kelakuan Dustin jadi teknisi IndiHome, informasinya juga pas banget nih lagi WFH," cuit Muhammad melalui akun @callme_mamad0

Tak hanya itu, ratusan netizen juga kerap merespon penggalan video yang memperlihatkan tingkah Dustin dan Tretan saat mendatangi rumah pelanggan untuk memeriksa secara langsung masalah yang terjadi dengan jaringan IndiHome pelanggan.

Saat masalah jaringan lambat misalnya, setelah mereka cek, masalahnya bukan pada jaringannya, tapi pada perangkat yang tersambung melebihi batas maksimal. Perlu diketahui, jumlah batas maksimal perangkat untuk paket kecepatan 20Mbps adalah 3-5 perangkat.

Namun, karena jumlah perangkat yang tersambung lebih dari lima perangkat maka koneksi akan melambat. Dengan sigap, Dustin memberikan solusi yaitu dengan menambah upgrade kecepatan melalui aplikasi myIndiHome.

"Upgrade speed bisa lewat aplikasi myIndiHome, keren Tretan Dustin mengedukasi dengan jelas," cuit Nofin melalui akun @NofiN82

Selain masalah batas jumlah perangkat, dalam video tersebut Dustin juga belajar dari Tretan agar bisa berselancar internet di berbagai sudut dan ruangan dalam rumah dengan mudah dan nyaman tanpa menambah kabel fiber optic, yaitu cukup memasang Wifi Extender IndiHome.

Tak perlu ribet dan keluar rumah, pelanggan cukup mengakses Add On di website IndiHome atau melalui aplikasi myIndiHome.

"Ajib nih Wifi Extender, emang berguna banget, sayang aja belum banyak yang tahu, tapi abis ini (setelah nonton Grebek Teknisi) bakalan banyak yang nyari deh," cuit Dhil dalam akun @Andifadhilah16.

Nah, itu aksi Dustin dan Tretan menjawab masalah yang dialami pelanggan setia IndiHome. Jangan lupa diikuti ya solusi dari keduanya, yah!