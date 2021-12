Ekspor Mie Instan Terus Meningkat, Nilainya Semakin Melayang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Produk mis instan telah lama menyasar di pasar internasional.

Bahkan di sebagian negara Afrika, mie asal Indonesia dianggap menjadi salah satu makanan terenak.

Tak heran ekspor mie instan terus meningkat.

IEB Institute (Indonesia Eximbank Institute) sebutan untuk unit riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencermati tren yang meningkat termasuk ke pasar non-tradisional.

Pada 2020, total ekspor mie instan Indonesia mencapai US$ 271,34 juta, meningkat 22,96% year-on-year (yoy) dari 2019 senilai US$ 220,7 juta.

"Data terkini menunjukkan nilai ekspor kumulatif Januari hingga September 2021 tercatat sebesar US$ 185,04 juta” jelas Kepala Divisi IEB Institute LPEI, Rini Satriani dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/12/2021).

Berdasarkan pergerakan dan pengamatan data ekspor mie instan tahun 2020-2021, Rini memaparkan, terdapat sejumlah negara tujuan ekspor utama Indonesia yang mengalami peningkatan.

Misalnya eskpor mie instan asal Indoensia ke Timor Leste menjadi US$ 9,78 juta,

"Lalu Kamboja menjadi US$ 7,75 juta, Taiwan menjadi US$ 6,42 juta, Vietnam menjadi US$ 3,29 juta dan Madagaskar menjadi US$ 1,98 juta. Destinasi ini merupakan pasar non tradisional sehingga memberikan sinyal bahwa peluang pasar ke depan semakin terbuka tidak hanya untuk mie instant tetapi produk makanan olahan lainnya,” paparnya.

Lanjutnya, Ekspor mie instan Indonesia di 2020 sebagian besar ditujukan ke Malaysia sebanyak 31,40%. Diikuti Australia 9,84%, Singapura 4,70%, Amerika Serikat 4,51%, dan Timor Leste 4,25%.