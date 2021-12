Top Leader Startup dan Perusahaan Mapan Berbagi Pengalaman Memimpin di IDLC 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pemimpin perusahaan mapan dan perusahaan rintisan (startup) akan berbagi pengalaman mereka mengelola perusahaan dan human resources di kegiatan bertajuk Indonesia Leadership Conference 2021 (IDLC 2021) yang akan berlangsung pada tanggal 7-9 Desember 2021.

Atok R Aryanto, Chairman IDLC 2021 mengatakan IDLC 2021 mengangkat tema besar 'Leading the Way towards Infinite Organization'.

"Konsep IDLC 2021 berupa rangkaian sesi presentasi dan diskusi kepemimpinan selama 3 x ½ hari (Selasa-Kamis). Di setiap harinya akan ada satu tema besar yang menaungi sesi-sesi di hari tersebut," ujar Atok dalam keterangan persnya, Jumat (10/12/2021).

Dia mengatakan, pada penyelenggaran IDLC 2021 kali ini, hadir pembicara, pakar serta top leader dari berbagai perusahaan yang sudah mapan dan rintisan (startup), termasuk para pimpinan dan founder dari Kubik Leadership.

Baca juga: Berawal dari Bisnis Online, Pasangan Entrepreneur Ini Sukses Kembangkan 4 Gerai Kecantikan

Hari pertama, akan diisi konferensi terkait ‘Peta situasi’ 2021 dan 2022, rintangan dan pemulus jalan yang terkini serta berasal dari pihak yang kredibel dan pemimpin di perusahaan yang lebih mapan dan perusahaan rintisan.

Sesi diawali dengan penjelasan dari Arsjad Rasyid selaku Ketua Kadin bahwa seorang pemimpin harus mempunyai dan memberi harapan kepada subordinasi, disertai dengan value Authenticity, Spirituality dan Agility menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi perubahan saat ini.

Baca juga: Pandemi Jadi Peluang Lahirkan Entrepreneur Baru

Setelahnya Ketua INDEF Didik J. Rachbini menjelaskan seorang pemimpin harus paham dinamika yang terjadi saat ini sangat cepat, pahami kondisi dan lakukan perubahan.

"Sesi-sesi berikutnya dipaparkan peta situasi juga rintangan & pemulus jalan yang terkini dan berasal dari Ovidia Nomia selaku Director Of Communications P&G, Wisnoe Satrijono selaku Executive Vice President Human Capital Strategy PLN, Serlina Wijaya selaku CEO Pegipegi, Sri Yunita Maksudi selaku Vice President HRGA aruna," kata Atok.

Indrawan Nugroho selaku co-Founder Kubik Leadership mengatakan hari kedua akan diisi real case sharing experience dalam memimpin tim untuk mewujudkan kondisi survive & thrive, perusahaan yang bisa survive, agile dan bertumbuh adalah perusahaan yang pemimpin memanusiakan timnya dan timnya melihat atasannya juga manusia.