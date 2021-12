Pengembang: 2022 Jadi Fase Pemulihan Pasar Properti Tanah Air

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2022 akan menjadi fase pemulihan pasar properti nasional setelah hampir dua tahun lamanya mengalami konstraksi akibat pandemi Covid-19.

“Pasar properti Tanah Air diproyeksi akan memasuki fase pemulihan pada 2022. Ini merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan para developer dan property hunter seluruh Indonesia," ungkap Richard Oh, CEO PT Yiho Jakarta Real Estate Development, perusahaan pengembang perumahan Sentosa Park di Tangerang, Banten, Rabu (15/12/2021).

Richard optimistis, kebutuhan hunian akan kembali menggeliat di tahun depan. Salah satu segmen pembeli yang akan menggeliat adalah pembeli milenial, termasuk kalangan keluarga muda.

"Kami optimis dapat memberikan hunian rumah sehat untuk segmen keluarga milenial dengan harga terjangkau di tahun 2022 karena pasar juga semakin optimis terhadap perkembangan properti di tahun 2022," ungkap Richard Oh.

Richard menjelaskan, rasio masyarakat yang sudah tervaksinasi yang semakin meningkat juga memberi sentimen positif bagi geliat pasar properti di tahun depan.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penularan COVID-19 rendah atau Level 1 per Senin, 25 Oktober 2021.

Penetapan ini menjadi semangat baru bagi Indonesia agar lekas bebas dari pandemi

Covid-19.

"Demand (permintaan) konsumen terhadap hunian rumah sehat keluarga milenial yang terjangkau semakin kuat pasca semakin tingginya angka penduduk di Indonesia yang tervaksinasi. Per 10 Oktober 2021, dari target 208 juta, 100 juta orang tercatat sudah divaksinasi Covid-19," bebernya.

PT Yiho Jakarta Real Estate Development sendiri saat ini mengerjakan proyek hunian tapak untuk segmen milenial dengan nama Sentosa Park berlokasi di kawasan Tangerang New City, Cikupa, di atas lahan seluas 2.600 ha.