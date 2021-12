Ketidakpastian Akibat Omicron Gerus Harga Minyak dalam Sepekan

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Harga minyak ditutup melemah pada akhir pekan dan membuatnya mengalami koreksi sepanjang minggu ini.

Sentimen utama bagi harga minyak dalam sepekan datang dari melonjaknya kasus varian virus corona Omicron yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pembatasan baru dapat menekan permintaan bahan bakar.

Baca juga: Kasus Omicron Bertambah, Kemenkes Imbau Masyarakat Tetap Waspada dan Tak ke Luar Negeri

"Ada kekhawatiran tentang Covid-19 yang tidak akan hilang, dan persepsi yang dapat membebani permintaan memberi tekanan pada pasar," kata Bob Yawger, Director of Energy Futures Mizuho di New York.

Jumat (17/12), harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Februari 2022 turun US$ 1,50 atau 2% setelah ditutup ke level US$ 73,52 per barel.

Serupa, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Februari 2022 juga melemah $1,52 atau 2,1% menjadi US$ 70,86 per barel.

Dengan data tersebut, Brent ambles 2,6% dan WTI koreksi 1,3% di pekan ini.

Baca juga: Pemerintah Cabut Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Awal 2022

Katalis utama bagi harga minyak datang usai Denmark, Afrika Selatan, dan Inggris mencatatkan jumlah kasus Omicron baru yang meningkat dua kali lipat setiap dua hari.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintahnya akan mengusulkan pembatasan baru untuk membatasi penyebaran virus corona.

Di Amerika Serikat (AS), penyebaran cepat varian Omicron telah menyebabkan beberapa perusahaan menghentikan rencana untuk membuat pekerja kembali ke kantor.

"Pesan kehati-hatian dan peringatan gelombang Covid-19 yang memburuk mulai berdering lebih keras dengan mendekatnya musim liburan akhir tahun, yang akhirnya meredam sentimen pasar," kata Vandana Hari, Energy Analyst di Vanda Insights.

Baca juga: Nusron Wahid Usulkan DMO dan DPO Kelapa Sawit untuk Atasi Kenaikan Harga Minyak Goreng