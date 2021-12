Raih Tujuh Penghargaan dari ICCA, Penyedia Layanan TV Kabel Perkuat Kualitas SDM

Indonesia Contact Center Association (ICCA) menganugerahkan tujuh penghargaan untuk PT Link Net Tbk dengan brand First Media di ajang The Best Contact Center Indonesia.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Contact Center Association (ICCA) menganugerahkan tujuh penghargaan untuk PT Link Net Tbk dengan brand First Media di ajang The Best Contact Center Indonesia.

Head of Customer Interaction PT Link Net Tbk SB Diah Pudjiastuti mengatakan kompetisi ini memberikan pengalaman berharga perusahaan.

Dirinya mengatakan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) akan dioptimalkan.

"Banyak hal yang kami dapatkan dan pelajari daripada memenangkan kompetisi itu sendiri seperti, wawasan baru yang inspiratif untuk mengoptimalkan sistem dan sumber daya manusia dalam menjalankan operasional contact center, sekaligus mencapai target bisnis perusahaan," ujar Diah melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Bersiap Jadi Pemain Utama Baterai, Kalla Group Gandeng POSCO

Tujuh penghargaan yang Link Net raih yaitu, dua penghargaan Platinum untuk kategori The Best Digital Media dan The Best Business Contribution.

Tiga penghargaan Gold masing-masing untuk kategori The Best Contact Center Operations, The Best Technology Innovation, dan The Best Customer Experience.

Serta dua penghargaan Silver untuk kategori The Best Employee Engagement dan The Best People Development.

Atas peraihan penghargaan Platinum pada kategori The Best Business Contribution, Link Net berhasil maju mengikuti kompetisi Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2021.

Link Net mendapatkan penghargaan Gold untuk kategori Business Contribution.

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia Sebut Kelancaran Proses PKPU Jadi Titik Balik Pemulihan Kinerja Perseroan

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pelanggan setia First Media atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, juga kepada tim Customer Interaction serta Manajemen PT Link Net Tbk," ucap Diah.

Kedua ajang kompetisi penghargaan tersebut terselenggara dalam rangka meningkatkan peranan Contact Center dan Customer Service terhadap pelayanan pelanggan.

Menurutnya, Link Net berupaya membuktikan bahwa contact center kini tidak lagi sebatas cost center.

Melainkan sebagai alat komunikasi pemasaran dan revenue contributor bagi perusahaan.

Selain peningkatan kualitas SDM, Link Net secara kontinu juga terus melakukan optimalisasi layanan dengan mengembangkan sarana dan prasarana kerja contact center baik konvensional maupun berbasis digital.